तेलंगाना: Ola, Uber और Rapido बुक करने वालों के लिए जरूरी खबर! सोमवार से ऑनलाइन कैब में नहीं मिलेगा AC, ड्राइवर चलाएंगे कैंपेन

Telangana No AC Campaign: हाल के दिनों में कैब किराए को लेकर यात्रियों और ड्राइवरों के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं. कई बार ड्राइवर तय किराए से ज्यादा मांगते हैं और यात्री देने को तैयार नहीं होते, तो ड्राइवर राइड कैंसिल कर देते हैं. वहीं, दूसरी ओर ड्राइवरों की शिकायत है कि उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार किराया नहीं मिल रहा. इसी को लेकर अब तेलंगाना के कैब ड्राइवरों ने एक बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने ‘no AC’ अभियान शुरू करने का ऐलान किया है.

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन (TGPWU) ने बताया कि यह अभियान 24 मार्च से शुरू होगा. इस अभियान का मकसद ईंधन की बढ़ती कीमतों, वाहन मेंटेनेंस और ड्राइवरों को उचित किराया दिलाने पर ध्यान केंद्रित करना है.

🚨Cab drivers in Hyderabad are launching a no AC campaign to protest unfair prices by cab aggregators such as Ola, Uber, Rapido pic.twitter.com/YfGXGC22dG

— Daillynewsss (@DaillyNewsss01) March 23, 2025