Tamil Nadu Elections 2026: पीयूष गोयल का स्टालिन पर हमला, कहा- 'सनातन का अपमान करने वालों को सबक सिखाएगी जनता'

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (IANS)

चेन्नई: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Elections 2026) के लिए प्रचार के अंतिम दिन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Union Minister Piyush Goyal) ने मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister M.K. Stalin) और सत्तारूढ़ डीएमके (DMK) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. मंगलवार शाम 6 बजे प्रचार थमने से ठीक पहले गोयल ने कहा कि तमिलनाडु (Tamil Nadu) की जनता इस बार एनडीए (NDA) को ऐतिहासिक जीत दिलाएगी. उन्होंने दावा किया कि राज्य में मौजूदा सरकार के खिलाफ भारी लहर है और एडापड्डी के. पलानीस्वामी (Edappadi K. Palaniswami) तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री होंगे. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu Assembly Elections 2026: वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें और डिजिटल वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करें?

'तमिल संस्कृति और सनातन का अपमान'

केंद्रीय मंत्री ने स्टालिन परिवार पर तमिल गौरव और परंपराओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, 'उदयनिधि स्टालिन और उनके पिता एमके स्टालिन को अब यह अहसास हो गया है कि सनातन धर्म को मिटाने की बात कर उन्होंने हर तमिल नागरिक की भावनाओं को आहत किया है. तमिलनाडु के लोग इस अपमान को न कभी भूलेंगे और न ही माफ करेंगे.' गोयल ने मुख्यमंत्री स्टालिन को 'तमिल विरोधी' बताते हुए कहा कि उन्होंने लगातार झूठे नैरेटिव बनाए हैं.

महिला आरक्षण और क्षेत्रीय राजनीति पर प्रहार

पीयूष गोयल ने महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर कांग्रेस और डीएमके को घेरा. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों दल महिलाओं को उनका हक देने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा रहे हैं. उन्होंने आंध्र प्रदेश के नेता एन. चंद्रबाबू नायडू का हवाला देते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन ने दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के हितों को नुकसान पहुंचाया है और देश के हर हिस्से को समान अवसर देने के लक्ष्य को कमजोर किया है.

अंतिम चरण का प्रचार और विपक्ष के आरोप

चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार, मंगलवार शाम 6 बजे के बाद सभी प्रकार के प्रचार अभियान पर रोक लगा दी गई है. अंतिम घंटों में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी:

तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले इस चुनाव में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है. जहां एनडीए बदलाव का दावा कर रही है, वहीं इंडिया (INDIA) गठबंधन अपनी सत्ता बचाने की कोशिश में है. 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से तय होगा कि तमिलनाडु की जनता पीयूष गोयल के दावों पर कितनी मुहर लगाती है.