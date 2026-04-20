Tamil Nadu Assembly Elections 2026: वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें और डिजिटल वोटर आईडी कैसे डाउनलोड करें?

प्रतीाकात्मक तस्वीर (Photo Credits: IANS)

चेन्नई/नई दिल्ली: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 (Tamil Nadu Assembly Elections) की तारीख (23 अप्रैल) नजदीक आते ही राज्य में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. राज्य के 5.67 करोड़ से अधिक पात्र मतदाताओं के लिए भारतीय चुनाव आयोग (Election Commission of Inadia) (ECI) ने एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मतदान करने के लिए केवल वोटर आईडी (Voter ID) होना काफी नहीं है, बल्कि मतदाता सूची (Electoral Roll) में आपका नाम होना अनिवार्य है. किसी भी तकनीकी असुविधा से बचने के लिए चुनाव आयोग ने मतदाताओं को डिजिटल माध्यमों से अपना विवरण सत्यापित करने की सलाह दी है. यह भी पढ़ें: Tamil Nadu BJP Candidate List: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने जारी की 27 उम्मीदवारों की सूची, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई का नाम गायब

वोटर लिस्ट में नाम खोजने के तीन आसान तरीके

चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल (electoralsearch.eci.gov.in) पर मतदाता तीन अलग-अलग तरीकों से अपना नाम चेक कर सकते हैं:

EPIC नंबर के जरिए: अपने वोटर आईडी पर छपे विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड (EPIC नंबर) को पोर्टल पर दर्ज करें, राज्य के रूप में 'तमिलनाडु' चुनें और कैप्चा भरें. इसके बाद आपका मतदान केंद्र और अन्य विवरण स्क्रीन पर आ जाएंगे.

अपने वोटर आईडी पर छपे विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक कोड (EPIC नंबर) को पोर्टल पर दर्ज करें, राज्य के रूप में 'तमिलनाडु' चुनें और कैप्चा भरें. इसके बाद आपका मतदान केंद्र और अन्य विवरण स्क्रीन पर आ जाएंगे. व्यक्तिगत विवरण के जरिए: यदि आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर भी अपना नाम खोज सकते हैं.

यदि आपके पास EPIC नंबर नहीं है, तो आप अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, रिश्तेदार का नाम और निर्वाचन क्षेत्र जैसी जानकारी भरकर भी अपना नाम खोज सकते हैं. मोबाइल नंबर के जरिए: यदि आपका मोबाइल नंबर वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, तो 'सर्च बाई मोबाइल' विकल्प चुनें. नंबर दर्ज करने के बाद प्राप्त होने वाले ओटीपी (OTP) के जरिए आप अपना डेटा देख सकते हैं.

डिजिटल वोटर आईडी (e-EPIC) कैसे डाउनलोड करें?

अब मतदाता अपने मोबाइल पर सुरक्षित पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में डिजिटल वोटर आईडी यानी e-EPIC भी रख सकते हैं। यह भौतिक कार्ड की तरह ही वैध है। इसे डाउनलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार है:

नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल (in) पर जाएं या 'Voter Helpline' मोबाइल ऐप का उपयोग करें. अपने EPIC नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए लॉग-इन करें. सत्यापन के बाद आप अपना डिजिटल पहचान पत्र डाउनलोड कर उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

सूची में नाम न होने पर क्या करें?

यदि सर्च करने पर आपका विवरण नहीं मिलता है, तो इसका अर्थ है कि आप पंजीकृत नहीं हैं या आपके डेटा में सुधार की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग निम्नलिखित कदम उठाने की सलाह देता है:

चुनाव आयोग की सलाह

चुनाव आयोग ने सभी निवासियों से अनुरोध किया है कि वे 23 अप्रैल को होने वाले मतदान से पहले अपने विवरण की जांच कर लें. अग्रिम जांच से मतदान के दिन होने वाली तकनीकी देरी या समस्याओं से बचा जा सकता है. याद रखें, आपका वोट ही लोकतंत्र की ताकत है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.