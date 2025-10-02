शेयर बाजार में आज छुट्टी: गांधी जयंती और दशहरा पर NSE, BSE बंद, जानें इस महीने और कब-कब नहीं होगा कारोबार

(Photo : X)

अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तो यह खबर आपके लिए ज़रूरी है. आज यानी गुरुवार, 2 अक्टूबर को शेयर बाजार में कोई कारोबार नहीं होगा. गांधी जयंती और दशहरा एक ही दिन होने के कारण आज बाजार में छुट्टी है.

इसका मतलब है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) दोनों आज पूरी तरह से बंद रहेंगे. आज इक्विटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट (EGR) जैसे किसी भी सेगमेंट में कोई खरीद-बिक्री नहीं होगी. अब बाजार में अगला कारोबार कल यानी शुक्रवार, 3 अक्टूबर को अपने सामान्य समय पर शुरू होगा.

आपको बता दें कि शेयर बाजार हर शनिवार और रविवार को भी बंद रहता है.

अक्टूबर और 2025 में आगे कब-कब हैं छुट्टियां?

अक्टूबर महीने में यह पहली छुट्टी है. इसके बाद दिवाली के मौके पर भी बाजार बंद रहेगा. साल 2025 में बची हुई छुट्टियां इस प्रकार हैं:

21 अक्टूबर (मंगलवार): दिवाली लक्ष्मी पूजन

दिवाली लक्ष्मी पूजन 22 अक्टूबर (बुधवार): बलिप्रतिपदा

बलिप्रतिपदा 5 नवंबर (बुधवार): गुरु नानक जयंती (प्रकाश गुरपर्व)

गुरु नानक जयंती (प्रकाश गुरपर्व) 25 दिसंबर (गुरुवार): क्रिसमस

हालांकि, 21 अक्टूबर को दिवाली के दिन शाम को एक खास 'मुहूर्त ट्रेडिंग' सेशन आयोजित किया जाएगा. यह एक घंटे का विशेष सत्र होता है जिसे निवेशक शुभ मानते हैं. इसका समय एक्सचेंज द्वारा बाद में घोषित किया जाएगा.

आम दिनों में क्या है बाजार का समय?

जब बाजार खुला होता है, तो ट्रेडिंग का समय इस प्रकार होता है: