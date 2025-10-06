Pune Traffic Advisory: कोजागिरी पूर्णिमा पर तुलजा भवानी मंदिर के आसपास की सड़कें शाम 4 से रात 10 बजे तक रहेगी बंद, जानें कौन से रहेंगे वैकल्पिक मार्ग

Credit-(Wikimedia Commons)

Pune Traffic Advisory: कोजागिरी पूर्णिमा (Kojagiri Purnima) के अवसर पर सोमवार शाम को पुणे के पिंपले गुरव तुलजा भवानी मंदिर (Tulja Bhavani Temple) में दुर्गा देवी की विसर्जन यात्रा निकाली जाएगी. जिसके कारण ट्रैफिक में भारी बदलाव किया गया है. भारी भीड़ और ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए सांगवी ट्रैफिक डिवीजन (Traffic Division) ने स्पेशल ट्रैफिक सिस्टम की घोषणा की है.दुर्गा देवी विसर्जन यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है. प्रशासन ने ट्रैफिक को सुचारू बनाए रखने और नागरिकों की सुविधा के लिए पहले से ही पुलिस बल तैनात कर दिया है.

मुख्य चौराहों और मंदिर मार्गों पर निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो. ये भी पढ़े:Pune News: हिंजवाड़ी-वाकड फ्लाईओवर पर सुबह-शाम पीक आवर्स में बाइक पर प्रतिबंध, जाम कम करने के लिए पुणे ट्रैफिक पुलिस का फैसला

शाम 4 से रात 10 बजे तक मुख्य मार्ग बंद रहेगा

डीसीपी विवेक पाटिल (DCP Vivek Patil) ने बताया कि सोमवार को शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर के आसपास कुछ मार्गों पर पूर्ण ट्रैफिक प्रतिबंध रहेगा.बैंक ऑफ महाराष्ट्र चौक से तुलजा भवानी मंदिर तक जाने वाला रास्ता इस दौरान सभी वाहनों के लिए बंद रहेगा.अधिकारियों ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे पहले से वैकल्पिक मार्ग तय करें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें.

अतिरिक्त मार्ग भी रहेंगे बंद

मुख्य मार्ग (Main Road) के साथ-साथ सृष्टि चौक से भवानी मंदिर होकर भैरवनाथ कामाणी मार्ग भी पूरे विसर्जन कार्यक्रम के दौरान बंद रहेगा.ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय पुलिसकर्मी हर बंद पॉइंट पर तैनात रहेंगे ताकि व्यवस्था बनी रहे. नागरिकों की सुविधा के लिए वैकल्पिक मार्गों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाए जाएंगे.

वैकल्पिक मार्ग और डायवर्जन योजना

ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने लोगों की सहूलियत के लिए वैकल्पिक रास्तों की भी घोषणा की है.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र चौक से आने वाले वाहन काशी विश्वेश्वर चौक की ओर मुड़ सकते हैं।

सृष्टि चौक से आने वाले वाहन 60 फीट रोड होते हुए रामकृष्ण मंगल कार्यालय चौक से आगे बढ़ सकते हैं।

इन मार्गों को पूरे कार्यक्रम के दौरान खुला रखा जाएगा. हर प्रमुख जंक्शन पर संकेत बोर्ड और पुलिस सहायता उपलब्ध रहेगी ताकि कोई भ्रम या जाम की स्थिति न बने।

भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पेशल टीम

सांगवी ट्रैफिक विभाग (Sangvi Traffic Department) ने श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए विशेष टीम गठित की है.अतिरिक्त पुलिसकर्मी भीड़भाड़ वाले और संवेदनशील स्थानों पर तैनात रहेंगे. गश्ती दल और चेकपॉइंट्स के जरिए लगातार निगरानी रखी जाएगी ताकि आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके.

नागरिकों से सहयोग की अपील

ट्रैफिक पुलिस (Traffic Police) ने पुणे नागरिकों से अपील की है कि वे विसर्जन यात्रा के दौरान धैर्य बनाए रखें और पुलिस के निर्देशों का पालन करें.प्रतिबंधित मार्गों पर वाहन लेकर न जाएं और जहां संभव हो, पैदल पहुंचकर दर्शन करें ताकि ट्रैफिक कम हो सके.