MHADA Konkan Lottery 2025: म्हाडा कोकण बोर्ड की 5,285 घरों की लॉटरी के लिए आवेदन का आज आखिरी दिन, अब भी है मौका; housing.mhada.gov.in पर जल्द करें एप्लीकेशन

MHADA Konkan Board Lottery 2025: मुंबई से बाहर म्हाडा (MHADA) कोकण मंडल ने 5,285 घरों के लिए सिंधुदुर्ग जिले के ओरोस, कुलगांव-बदलापुर में लगभग 77 भूखंडों की बिक्री के लिए लॉटरी निकाले जा रही है. इस लॉटरी का आवेदन करने का आज, 28 अगस्त 2025, आखिरी दिन है. इच्छुक लोग अभी भी आवेदन कर सकते हैं.
29 अगस्त तक जमा कर सकते हैं डिपॉजिट
यदि आप मुंबई से बाहर रहते हैं और म्हाडा का घर खरीदना चाहते हैं, तो यह मौका न गंवाएं. आवेदन के बाद डिपॉजिट राशि (EMD) जमा करने की अंतिम तिथि 29 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है.
आवेदन कैसे करें?
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक आदि लेकर housing.mhada.gov.in पर जाकर आवेदन करें. आवेदन के बाद आप लॉटरी में शामिल हो सकते हैं.
जरूरी दस्तावेज:
-
डोमिसाइल सर्टिफिकेट (महाराष्ट्र निवासी प्रमाण पत्र)
-
निवास प्रमाण (बिजली बिल, आधार कार्ड, वोटर ID आदि)
-
आय प्रमाण पत्र
-
आधार कार्ड और पैन कार्ड
-
बैंक खाता विवरण
-
पासपोर्ट साइज फोटो
कहां बने हैं ये घर?
इस लॉटरी में ठाणे, डोंबिवली, कल्याण, टिटवाला और नवी मुंबई जैसे क्षेत्रों के घर शामिल हैं. घरों की कीमतें 9.50 लाख रुपये से लेकर 85 लाख रुपये तक हैं, जिससे विभिन्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिल सकेगा.
महत्वपूर्ण डेट:
-
आवेदन प्रारंभ: 14 अगस्त 2025
-
आवेदन अंतिम तिथि (बढ़ाई गई): 28 अगस्त 2025
-
डिपॉजिट जमा करने की अंतिम तिथि: 29 अगस्त 2025
-
लॉटरी कार्यक्रम: 18 सितंबर 2025, सुबह 10 बजे
-
स्थान: डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे
लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और इसे ऑनलाइन लाइव भी देखा जा सकेगा.
लॉटरी 18 सितंबर को घोषित होगी
आवेदन प्रक्रिया के बाद म्हाडा कोकण बोर्ड द्वारा यह लॉटरी 18 सितंबर 2025 को सुबह 10 बजे, डॉ. काशीनाथ घाणेकर नाट्यगृह, ठाणे में निकाली जाएगी. लॉटरी की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी और इसे ऑनलाइन भी लाइव देखा जा सकेगा.