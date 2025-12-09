Majhi Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहन योजना की E-KYC की ये हैं लास्ट डेट, जल्द करें प्रक्रिया पूरी, नहीं तो रुक सकती हैं क़िस्त

E-KYC Update

Majhi Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना में गड़बड़ी के बीच महाराष्ट्र सरकार ने प्रत्येक लाभार्थी को E-KYC कराने के निर्देश दिए हैं. इन निर्देशों के बाद लाडकी बहन योजना के लाभार्थी E-KYC करवा रही हैं. E-KYC कराने के कुछ और दिन बचे हैं. ऐसे में लाभार्थी महिलाओं से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपनी E-KYC प्रक्रिया पूरी कर लें, नहीं तो उनकी क़िस्तें रुकी जा सकती हैं.

E-KYC की अंतिम तिथि 31 दिसंबर

सरकार द्वारा घोषित E-KYC की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है. हालंकि पहले यह तिथि 18 नवंबर थी, लेकिन सरकार ने लोगों को अतिरिक्त समय देते हुए इसे 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के लिए खुशखबरी! सरकार एक साथ नवंबर-दिसंबर महीने की 3,000 रुपये कर सकती है जारी

सरकार E-KYC क्यों करवा रही है

E-KYC योजना के लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने और सही भुगतान के लिए करवा रही हैं. ताकि जरूरतमंद लोगों को ही इसका लाभ मिल सके.

E-KYC क्या है

E-KYC (Electronic Know Your Customer) एक डिजिटल प्रक्रिया है, जिसमें लाभार्थी अपनी पहचान और बायोमेट्रिक जानकारी ऑनलाइन साझा करके योजना में अपनी पात्रता सत्यापित कराते हैं.

E-KYC कैसे करें

लाभार्थी अपने नजदीकी CSC (Common Service Center) या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से E-KYC करवा सकते हैं.

माझी लाडकी बहन योजना क्या है

इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार 21 से 65 साल की महिलाओं को हर महीने ₹1500 देती है. योजना के शुरू होने के बाद अब तक 16 क़िस्तें लाभार्थियों के खाते में भेजी जा चुकी हैं. वहीं 17वीं क़िस्त का इंतजार है. कहा जा रहा है कि सरकार किसी भी समय इसे जारी कर सकती है. हालांकि खबरें यह भी हैं कि सरकार नवंबर और दिसंबर दोनों क़िस्तों के पैसे एक साथ जारी कर सकती है.