Ladki Bahin Yojana Update: क्या महाराष्ट्र में आज लाडकी बहनों के खातों में जमा होगी जुलाई महीने की 13वीं क़िस्त? जानें ताजा अपडेट

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनें जुलाई महीने की किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. क्योंकि सरकार की तरफ से पिछले हफ्ते ऐलान हुआ है कि जुलाई महीने की 13वीं किस्त रक्षाबंधन से पहले जारी कर दी जाएगी. सरकार के इस ऐलान के बाद पात्र महिलाएं उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इस महीने की किस्त कब आएगी. लेकिन उनका इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि सरकार की तरफ से आज या फिर रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर 1500 रुपये उनके खातों में जमा हो सकते हैं.

जानिए मंत्री आदिती तटकरे ने क्या कहा

पिछले हफ्ते मंत्री आदिती तटकरे ने एक कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा, “लाडकी बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की सभी पात्र लाभार्थी महिलाओं को रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर जुलाई महीने का सम्मान निधि (1500 रुपये) उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी.” यह भी पढ़े: Maharashtra Ladki Bahin Yojana: क्या इस हफ्ते जारी होगी लाडकी बहन योजना की मई महीने की क़िस्त? लेटेस्ट जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर करें संपर्क

कुछ महिलाओं को इस बार 3000 रुपये भी मिल सकते हैं

इस बार कुछ महिलाओं को 3000 रुपये भी मिल सकते हैं। दरअसल, कुछ महिलाओं को जुलाई महीने की किस्त नहीं मिली है, इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि उनके खातों में जून और जुलाई दोनों महीनों के पैसे एक साथ, यानी 3000 रुपये जमा हो सकते हैं.

26 लाख 34 हजार महिलाओं को नहीं मिलेगा पैसा

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले जल्दबाजी में लागू की गई 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' के 2 करोड़ 52 लाख लाभार्थियों में से अब 26 लाख 34 हजार महिलाओं को अलग-अलग कारणों से अपात्र घोषित कर दिया गया है. चौंकाने वाली बात यह है कि 14,298 पुरुषों ने भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ उठाया था. सरकार जांच के बाद उन पुरुषों से पैसे वसूलने की योजना बना रही है. इसलिए अब पुरुष समेत उन 26 लाख 34 हजार लाभार्थियों के खातों में पैसे नहीं आएंगे.

पिछले साल इस में शुरू हुई यह योजना

महाराष्ट्र सरकार की लोकप्रिय 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' पिछले साल जुलाई में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत राज्य की 21 से 65 वर्ष की गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. पिछले महीने जून महीने की बारहवीं किस्त 2.25 करोड़ से ज्यादा पात्र महिलाओं को दी गई थी.