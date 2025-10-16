Ladki Bahin Yojana e-KYC: लाड़की बहना योजना के लिए ई-केवाईसी ऐसे करें; ये है आसान तरीका, जानें स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया, नहीं तो रूक सकती है क़िस्त

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana e-KYC: महाराष्ट्र में लागू लाड़की बहना योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं के लिए एक जरूरी अपडेट है. अगर आपने अभी तक अपनी eKYC प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपकी अगली किस्त रुक सकती है. क्योंकि सरकार ने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि वे तय समयसीमा के भीतर eKYC करवा लें, ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए.

कैसे कराएं eKYC? जानें आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

आधार कार्ड रखें साथ

eKYC के लिए आपका आधार कार्ड अनिवार्य है, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए

OTP वेरिफिकेशन के लिए जरूरी है कि आपका मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हो. नजदीकी CSC सेंटर या पंचायत कार्यालय जाएं

जहां लाड़की बहना योजना की eKYC प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध हो. OTP या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं OTP आपके मोबाइल पर आएगा, जिसे दर्ज कर eKYC पूरी होगी। जरूरी सूचना:

यदि eKYC समय पर नहीं होती है, तो योजना के तहत मिलने वाली मासिक किस्त रोकी जा सकती है.

eKYC प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है, किसी दलाल के चक्कर में न पड़ें.

अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो पहले नजदीकी आधार सेवा केंद्र जाकर अपडेट कराएं. महाराष्ट्र में सरकार क्यों करवा रही है eKYC महाराष्ट्र में सरकार eKYC इसलिए करवा रही है ताकि योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचे और धोखाधड़ी रोकी जा सके। इससे लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित होती है, पैसे सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर होते हैं, और प्रशासनिक प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी बनती है.

महाराष्ट्र में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में eKYC की डेट बढ़ी

महाराष्ट्र सरकार ने eKYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर निर्धारित की थी। लेकिन राज्य के कुछ जिलों में आई भारी बाढ़ की वजह से eKYC की तारीख 15 दिन के लिए बढ़ा दी गई है. बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन लोगों की eKYC कराने की अंतिम तिथि 18 नवंबर थी, उनके लिए अब यह तारीख 15 दिन आगे बढ़ाकर निर्धारित की गई है। इससे लाभार्थियों को सुविधा होगी और वे बिना किसी परेशानी के अपनी eKYC पूरी कर सकेंगे.