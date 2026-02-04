केरल धनलक्ष्मी डीएल-38 लॉटरी परिणाम घोषित 1 करोड़ रुपये का बंपर इनाम

केरल धनलक्ष्मी डीएल-38 लॉटरी: 1 करोड़ रुपये का बंपर इनाम घोषित

केरल राज्य लॉटरी विभाग ने आज, बुधवार, 4 फरवरी 2026 को धनलक्ष्मी डीएल-38 लॉटरी के बहुप्रतीक्षित परिणाम घोषित कर दिए हैं. दोपहर 3 बजे तिरुवनंतपुरम के बेकरी जंक्शन के पास स्थित गोर्की भवन में हुए लकी ड्रॉ में, एक भाग्यशाली विजेता ने 1 करोड़ रुपये का बंपर पहला पुरस्कार जीता है. इस ड्रॉ ने कई लोगों की किस्मत बदल दी है और राज्य भर में उत्साह का माहौल है.

ड्रॉ का विवरण और पुरस्कार संरचना

धनलक्ष्मी लॉटरी केरल में आयोजित होने वाली सात साप्ताहिक लॉटरियों में से एक है, जिसका ड्रॉ हर बुधवार को होता है. प्रत्येक टिकट की कीमत 50 रुपये है और इसे "DL" कोड के साथ ड्रॉ संख्या द्वारा दर्शाया जाता है. इस बार, पहले पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई थी. इसके अतिरिक्त, दूसरे पुरस्कार के लिए 30 लाख रुपये और तीसरे पुरस्कार के लिए 5 लाख रुपये सहित कई अन्य आकर्षक पुरस्कार भी घोषित किए गए हैं.

विजेता और दावा प्रक्रिया

धनलक्ष्मी डीएल-38 लॉटरी का पहला पुरस्कार टिकट नंबर DW 314235 (नेय्याट्टिनकारा) को मिला है, जिसके एजेंट सजीवन के. हैं. दूसरा पुरस्कार DS 826838 को 30 लाख रुपये का मिला है, जबकि तीसरा पुरस्कार DN 286139 को 5 लाख रुपये का मिला है. विजेताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने पुरस्कार का दावा 90 दिनों के भीतर करें. 5000 रुपये से कम के पुरस्कार किसी भी लॉटरी दुकान से प्राप्त किए जा सकते हैं, जबकि 5000 रुपये से अधिक की राशि के लिए, विजेताओं को पहचान प्रमाण के साथ अपने टिकट बैंक या सरकारी लॉटरी कार्यालय में जमा करने होंगे.

केरल लॉटरी का महत्व

केरल राज्य लॉटरी विभाग राज्य सरकार के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसका उपयोग विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को निधि देने के लिए किया जाता है. यह लॉटरी प्रणाली न केवल लोगों को अपनी किस्मत आज़माने का अवसर प्रदान करती है, बल्कि राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में भी योगदान देती है. केरल में लॉटरी बेहद लोकप्रिय है और लाखों लोग हर ड्रॉ में अपनी किस्मत आजमाते हैं.

निष्कर्ष

धनलक्ष्मी डीएल-38 लॉटरी के परिणाम घोषित होने के साथ, कई परिवारों में खुशियां आई हैं. यह ड्रॉ एक बार फिर केरल की जीवंत लॉटरी संस्कृति को दर्शाता है, जहां पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ लाखों के पुरस्कार वितरित किए जाते हैं. सभी प्रतिभागियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने टिकट नंबरों का मिलान आधिकारिक वेबसाइट statelottery.kerala.gov.in पर उपलब्ध परिणामों से सावधानीपूर्वक करें.