पाकिस्तान को झूठा साबित करने के लिए भारतीय एयरफोर्स दिखाए सभी रफाल: पवन खेड़ा

नई दिल्ली,20 सितंबर : ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमानों को मार गिराने के पाकिस्तान (Pakistan) के दावों को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने झूठा बताया है. साथ ही कहा है कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय वायुसेना (Indian Air Force) निश्चित रूप से इस दावे का खंडन करेगी और सभी रफाल दिखाएगी. पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ने कुछ टेल नंबर दिए हैं, जो संभवतः कल या परसों ही जारी किए गए होंगे. उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान हमेशा झूठे दावे करता है और भारतीय वायुसेना हर बार उसके झूठ को बेनकाब करती है. अगर हमारी वायुसेना रफाल दिखाएगी तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी और पाकिस्तान का झूठ सामने आ जाएगा. उन्होंने कहा कि हमारी एयरफोर्स पाकिस्तान का मुंह बंद कराना जानती है.

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पाकिस्तान ऐसी हरकतें कर हमारी सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है. हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि पाकिस्तान को तुरंत जवाब दिया जाए. सबूत के साथ पाकिस्तान के दावों को नष्ट करना चाहिए. अमेरिका की ओर से एच-1बी वीजा शुल्क बढ़ाए जाने पर कांग्रेस नेता ने कहा कि अब हमारे उन बच्चों को, जो वहां काम कर रहे हैं, हर साल एक लाख डॉलर देने होंगे. यह हमारी सरकार की विफलता का सबसे बड़ा उदाहरण है. राहुल गांधी ने पहले ही केंद्र सरकार को इस बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया. यह भी पढ़ें : Indian Junior Women’s Hockey Team: ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की घोषणा

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस सवाल का जवाब तो केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि जहां गले लगते हैं, वहां देश को क्या मिला? उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के साथ भारत के मौजूदा हालात कैसे हैं, यह जानने के बावजूद सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ सुरक्षा समझौता कर रहा है. तमिलनाडु में राज्यपाल के शिक्षा व्यवस्था पर उठाए सवाल पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि उन्हें राजभवन छोड़कर चुनावी मैदान में आना चाहिए. चुनाव जीतें और शिक्षा का स्तर सुधारें. उन्होंने कहा कि वह विवादित गवर्नर हैं. इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वह शिक्षा का स्तर कितना सुधार सकते हैं.