Ladki Bahin Yojana 14th Instalment Update: महाराष्ट्र की लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी, अगस्त महीने की किस्त की राशि आज से खातों में आनी शुरू

Ladki Bahin Yojana 14th Instalment Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) के तहत लाडकी बहनों को 14वीं किस्त मिलने का इंतजार था, जो अब खत्म हुआ. अगस्त महीने की 14वीं किस्त की राशि आज से पात्र महिलाओं के बैंक खातों में आनी शुरू हो गई है.

खुद मंत्री अदिति तटकरे X पर पोस्ट कर दी जानकारी

इसकी जानकारी खुद मंत्री अदिति तटकरे ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी. उन्होंने लिखा:

“मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को अगस्त महीने की सम्मान राशि वितरित करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है. महाराष्ट्र की माताओं और बहनों के अटूट विश्वास से आगे बढ़ रही यह सशक्तिकरण की क्रांति सफलता की ओर अग्रसर है. जल्द ही सभी पात्र महिलाओं के आधार से लिंक बैंक खातों में 1500 रुपये की सम्मान निधि जमा की जाएगी. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र के सांगली में लाडली बहनों को बड़ा झटका! जिले में 1.70 लाख महिलाएं अपात्र घोषित, सरकार ने फंड रोका

26 लाख महिलाओं के पैसे रोके गए

महाराष्ट्र सरकार की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना के तहत इस बार लगभग 26 लाख महिलाओं के बैंक खातों में अगस्त महीने की किस्त की राशि नहीं आएगी. ये महिलाएं योजना का गलत तरीके से लाभ उठा रही थीं, जबकि वे इस योजना की पात्रता पूरी नहीं करती थीं. गलत दस्तावेज जमा करके वे लाभ ले रही थीं, जिसके कारण सरकार ने उनके भुगतान को रोक दिया है. 26 लाख महिलाओं में 14 हजार पुरुष भी शामिल है. जो फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे.

सांगली जिले में भी करीब 1.70 लाख लाडकी बहनों के पैसे रोके गए

इसके अलावा, महाराष्ट्र के सांगली जिले में भी लगभग 1.70 लाख लाडकी बहनों के खातों में पैसे नहीं आएंगे.राज्य सरकार ने इनके भुगतान पर भी रोक लगा दी है. सांगली जिले में जिन महिलाओं के खातों में पैसे नहीं आएंगे, वे भी इस योजना की पात्र नहीं थीं. फिर भी वे लाभ ले रही थीं. जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर इनके भुगतान भी रोक दिए गए हैं.

21 से 65 वर्ष की महिलाओं को मिलाता है लाभ

बता दें कि इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की सीधी वित्तीय सहायता दी जाती है. पिछले एक साल में अब तक 13 किस्तों के रूप में लगभग दो करोड़ महिलाओं को 19,500 रुपये की मदद मिल चुकी है.