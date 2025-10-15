दिवाली 2025: मिलावटी जहरीले पनीर और खोये से रहें सावधान, ऐसे करें असली-नकली मिठाई की पहचान

How to Spot Adulterated Paneer and Khoya: दिवाली का त्योहार (Diwali 2025) आने वाला है! घर-घर में मिठाइयां और स्वादिष्ट पकवान बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. गुजिया, बर्फी, गुलाब जामुन और पनीर की सब्ज़ी के बिना तो दिवाली अधूरी सी लगती है. लेकिन इस खुशी के मौके पर हमें थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत है, क्योंकि आपकी सेहत पर किसी की बुरी नज़र हो सकती है.
हर साल की तरह इस साल भी दिवाली से पहले बाज़ार में नकली और मिलावटी पनीर और खोया (मावा) बिकने की खबरें आने लगी हैं. त्योहारों में जब इन चीज़ों की मांग आसमान छूने लगती है, तो कुछ लालची लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नकली माल बाज़ार में उतार देते हैं. यह नकली पनीर और खोया न सिर्फ आपके त्योहार का मज़ा किरकिरा कर सकता है, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी बहुत खतरनाक है.
कैसे बनाया जाता है यह 'ज़हरीला' सामान?
आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये नकली चीज़ें बनाने के लिए किन खतरनाक वस्तुओं का इस्तेमाल होता है:
- नकली पनीर: असली पनीर को दूध फाड़कर बनाया जाता है. लेकिन नकली पनीर बनाने के लिए खराब दूध में स्टार्च (आरारोट), यूरिया, डिटर्जेंट और खराब क्वालिटी का पाम ऑयल मिलाया जाता है. इससे पनीर की मात्रा तो बढ़ जाती है, लेकिन यह सेहत के लिए ज़हर बन जाता है.
- नकली खोया (मावा): असली खोया दूध को घंटों तक उबालकर बनाया जाता है. लेकिन नकली खोया बनाने के लिए सिंथेटिक दूध, स्टार्च, आलू, शकरकंद और कई तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है.
कैसे करें असली और नकली की पहचान? घर पर करें ये आसान टेस्ट
घबराइए नहीं! आप कुछ आसान तरीकों से असली और नकली पनीर और खोये की पहचान कर सकते हैं.
नकली पनीर की पहचान कैसे करें?
- मसलकर देखें: पनीर का एक छोटा टुकड़ा हाथ में लेकर मसलें. अगर यह टूटकर बिखरने लगे तो यह असली है. लेकिन अगर यह आटे की तरह गुंथ जाए या चिपचिपा हो जाए तो समझ लीजिए कि इसमें मिलावट है.
- पानी में उबालें: पनीर के एक टुकड़े को पानी में डालकर 5 मिनट तक उबालें. ठंडा होने के बाद उसे मसलकर देखें. अगर पनीर टूटकर बिखर जाए तो वो नकली है. असली पनीर रबर की तरह नहीं खिंचता और टूटेगा भी नहीं.
- आयोडीन टेस्ट: पनीर को पानी में उबालकर ठंडा कर लें. अब इस पर आयोडीन टिंक्चर की 2-3 बूंदें डालें. अगर पनीर का रंग नीला पड़ जाए तो इसका मतलब है कि इसमें स्टार्च मिलाया गया है.
नकली खोया (मावा) की पहचान कैसे करें?
- उंगलियों पर रगड़ें: थोड़ा सा खोया अपनी उंगली और अंगूठे के बीच रगड़ें. अगर इसमें से घी की तरह चिकनाई निकले और खुशबू आए तो यह असली है. नकली खोया चिपचिपा या दानेदार महसूस होगा.
- चखकर देखें: असली खोया मुंह में डालने पर चिपकता नहीं है और इसका स्वाद हल्का मीठा होता है. नकली खोये का स्वाद अजीब लग सकता है या वह बहुत ज्यादा मीठा हो सकता है क्योंकि उसमें सस्ती चीनी मिलाई जाती है.
- चीनी मिलाकर गर्म करें: एक चम्मच खोये में थोड़ी चीनी डालकर धीमी आंच पर गर्म करें. अगर यह पानी छोड़ने लगे तो समझ जाएं कि खोया नकली है.
सेहत पर क्या होता है असर?
यूरिया, डिटर्जेंट और अन्य केमिकल्स से बने ये नकली उत्पाद हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं. इनके सेवन से पेट खराब होना, उल्टी, दस्त, फूड पॉइजनिंग से लेकर किडनी और लिवर पर बुरा असर पड़ सकता है. लंबे समय तक ऐसी चीजों का सेवन कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी न्योता दे सकता है.
इस दिवाली क्या करें?
- हमेशा किसी भरोसेमंद और साफ-सुथरी दुकान से ही पनीर और खोया खरीदें.
- अगर कोई चीज़ बाज़ार भाव से बहुत ज्यादा सस्ती मिल रही है, तो उस पर शक ज़रूर करें.
- पनीर या खोया खरीदने से पहले ऊपर दिए गए टेस्ट में से कोई एक आज़मा कर देख लें.
- सबसे अच्छा तरीका है कि इस दिवाली मिठाइयां या पकवान बनाने के लिए घर पर ही दूध से पनीर और खोया तैयार करें. इसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी, लेकिन आपके परिवार की सेहत सुरक्षित रहेगी.
इस दिवाली, स्वाद के साथ सेहत का भी ध्यान रखें. सुरक्षित रहें और त्योहार का पूरा मज़ा लें!