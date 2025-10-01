DA Hike News: दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा, सरकार ने 3 प्रतिशत बढ़ाया महंगाई भत्ता

Claiming Income Tax Relief Under Section 89.

Dearness Allowance Hike: दिवाली और दशहरा के त्योहारों से ठीक पहले, केंद्र सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को एक बड़ी सौगात दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है. इस फैसले के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़कर अब 58 प्रतिशत हो गया है.

अक्टूबर की सैलरी में आएगा मोटा पैसा

यह बढ़ोतरी 1 जुलाई, 2025 से लागू मानी जाएगी. इसका मतलब यह है कि कर्मचारियों को सिर्फ बढ़ा हुआ डीए ही नहीं, बल्कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया (Arrears) भी मिलेगा. यह सारा पैसा दिवाली से ठीक पहले, अक्टूबर की सैलरी के साथ खाते में आएगा. इससे त्योहारों के समय कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसा होगा और वे जमकर खरीदारी कर सकेंगे.

इस फैसले से केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा, जो सातवें वेतन आयोग के तहत आते हैं.

2025 की दूसरी बड़ी बढ़ोतरी

आपको बता दें कि सरकार साल में दो बार महंगाई भत्ते में संशोधन करती है. यह 2025 में की गई दूसरी बढ़ोतरी है. पहला संशोधन साल की शुरुआत में किया जाता है और दूसरा साल के मध्य में. यह कदम करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए त्योहारों के मौसम में एक बड़ी राहत और खुशी लेकर आया है.