CR Railway Mumbai Local Mega Block: सेंट्रल और हार्बर लाइन पर 31 मई को रहेगा मेगा ब्लॉक, घर से निकलने से पहले चेक करें ट्रेनों का शेड्यूल

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CR Railway Mumbai Local Mega Block: मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है. मध्य रेलवे (Central Railway) के मुंबई मंडल ने रविवार, 31 मई 2026 को विभिन्न इंजीनियरिंग और रखरखाव कार्यों के लिए अपने उपनगरीय खंडों पर मेगा ब्लॉक (Mega Block) घोषित किया है. यह ब्लॉक मुख्य रूप से सीएसएमटी-विद्याविहार के बीच अप और डाउन धीमी लाइन (Slow Line) और कुर्ला-वाशी के बीच अप और डाउन हार्बर लाइन (Harbour Line) पर लिया जाएगा. इस दौरान कई लोकल सेवाएं प्रभावित रहेंगी और कुछ के रूट बदले जाएंगे.

मेन लाइन: सीएसएमटी से विद्याविहार के बीच रहेगा ब्लॉक

मध्य रेलवे के अनुसार, मेन लाइन पर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) से विद्याविहार के बीच अप और डाउन धीमी लाइनों पर सुबह 10.55 बजे से दोपहर 15.55 बजे तक ब्लॉक रहेगा. इस अवधि में ट्रेनों का परिचालन इस प्रकार प्रभावित होगा.

डाउन धीमी लाइन: सीएसएमटी मुंबई से सुबह 10.48 बजे से दोपहर 15.45 बजे के बीच छूटने वाली ट्रेनों को सीएसएमटी और विद्याविहार स्टेशनों के बीच डाउन फास्ट लाइन पर डायवर्ट किया जाएगा. ये ट्रेनें भायखला, परेल, दादर, माटुंगा, सायन और कुर्ला स्टेशनों पर रुकेंगी और आगे विद्याविहार स्टेशन पर पुनः अपनी सामान्य लाइन पर आ जाएंगी.

अप धीमी लाइन: घाटकोपर से सुबह 10.19 बजे से दोपहर 15.52 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली लोकल ट्रेनों को विद्याविहार और सीएसएमटी स्टेशनों के बीच अप फास्ट लाइन पर चलाया जाएगा. ये ट्रेनें कुर्ला, सायन, माटुंगा, दादर, परेल और भायखला स्टेशनों पर रुकेंगी.

महत्वपूर्ण सूचना: ब्लॉक अवधि के दौरान, अप और डाउन दोनों लाइनों पर चलने वाली ट्रेनें मस्जिद, सैंडहर्स्ट रोड, चिंचपोकली और करी रोड स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी.

हार्बर लाइन: कुर्ला से वाशी के बीच सेवाएं रहेंगी रद्द

हार्बर लाइन पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अधिक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. यहां कुर्ला-वाशी अप और डाउन हार्बर लाइन पर सुबह 11.10 बजे से शाम 16.10 बजे तक मेगा ब्लॉक रहेगा.

इस ब्लॉक के कारण सीएसएमटी से वाशी/बेलापूर/पनवेल के लिए सुबह 10.34 बजे से दोपहर 15.36 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली डाउन हार्बर लाइन सेवाएं और पनवेल/बेलापूर/वाशी से सीएसएमटी के लिए सुबह 10.17 बजे से दोपहर 15.47 बजे के बीच प्रस्थान करने वाली अप हार्बर लाइन सेवाएं पूरी तरह से रद्द रहेंगी.

यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था

रेलवे प्रशासन ने ब्लॉक के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ वैकल्पिक इंतजाम भी किए हैं. ब्लॉक अवधि के दौरान सीएसएमटी से कुर्ला और वाशी से पनवेल के बीच विशेष लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी. इसके अलावा, हार्बर लाइन के यात्रियों को ब्लॉक अवधि के दौरान सुबह 10.00 बजे से शाम 18.00 बजे तक ठाणे-वाशी/नेरुल स्टेशनों के रास्ते यात्रा करने की विशेष अनुमति दी गई है.

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि उपनगरीय ड्रेनेज सिस्टम की सफाई, पटरियों के रखरखाव और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह मेगा ब्लॉक बेहद आवश्यक है. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस बदले हुए समय सारणी के अनुसार ही अपने सफर की योजना बनाएं. प्रशासन ने यात्रियों को होने वाली इस असुविधा के लिए खेद प्रकट किया है.