मुख्यमंत्री मोहन यादव हैदराबाद में करेंगे निवेशकों से संवाद, मध्य प्रदेश को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में कदम

सीएम मोहन यादव (Photo Credits: File Image)

भोपाल, 22 नवंबर : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव शनिवार को राज्य के लिए बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट का प्रस्ताव लाने के लिए हैदराबाद में उद्योगपतियों से मिलेंगे. मध्य प्रदेश के सीएम कार्यालय ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "अब 'तेलंगाना' से निवेश आएगा. मुख्यमंत्री मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आज हैदराबाद में 'मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सत्र' का आयोजन होने जा रहा है. उद्योगपतियों और निवेशकों से संवाद होगा."

इससे पहले, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार को कहा, "हमारी सरकार मध्य प्रदेश को एक इंडस्ट्रियल हब बनाने के लिए लगातार काम कर रही है, जिससे युवाओं के लिए ओवरऑल ग्रोथ और रोज़गार के मौके पक्के होंगे. इस प्रोसेस में, मैं शनिवार को हैदराबाद में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करूंगा." भोपाल में मीडिया से बातचीत में मोहन यादव ने कहा कि यह मीटिंग इंडस्ट्री ग्रुप्स को मध्य प्रदेश की पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और उभरते इन्वेस्टमेंट के मौकों के बारे में जानकारी पाने के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म देगी. यह भी पढ़ें : प्रधानमंत्री मोदी ने जोहान्सबर्ग में कम्युनिटी लीडर्स से की बातचीत, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने की अपील

बायोटेक सेक्टर पर एक खास राउंडटेबल चर्चा में रिसर्च-बेस्ड प्रोजेक्ट्स और इनोवेशन-ड्रिवन इंडस्ट्रीज के लिए राज्य के सपोर्टिव इकोसिस्टम पर फोकस होगा, जिससे भविष्य के इन्वेस्टमेंट के लिए मध्य प्रदेश के अच्छे माहौल के बारे में जानकारी मिलेगी. इसके बाद एक होटल में आयोजित मेन सेशन में इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ वन-ऑन-वन ​​मीटिंग होंगी, जहां आईटी, आईटीईएस, ईएसडीएम, बायोटेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एमएसएमई सेक्टर में इन्वेस्टमेंट प्लान और आने वाले प्रोजेक्ट पर चर्चा की जाएगी.

इस इवेंट के दौरान बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर को समर्पित एक अहम राउंड टेबल मीटिंग भी होगी. इसमें मध्य प्रदेश में इनोवेशन पर आधारित इंडस्ट्री और रिसर्च पर आधारित प्रोजेक्ट के लिए बनाए जा रहे अच्छे माहौल पर डिटेल में चर्चा होगी. मुख्यमंत्री ग्रीनको हेडक्वार्टर भी जाएंगे और इसके टॉप लीडरशिप के साथ मीटिंग करेंगे, जिसमें एनर्जी सेक्टर में संभावित सहयोग और बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के मौकों पर फोकस किया जाएगा.