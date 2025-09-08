Special Trains For Dussehra-Diwali: सेंट्रल रेलवे का तोहफा, नवरात्रि, दशहरा, दिवाली-छठ पूजा के लिए विशेष ट्रेनों की घोषणा, टिकट बुकिंग शुरू

Special Trains For Dussehra-Diwali: सेंट्रल रेलवे ने आगामी त्योहारी सीजन में अपने घर जाने वाले यात्रियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। नवरात्रि, दशहरा, दिवाली और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए, सेंट्रल रेलवे ने नागपुर-पुणे और लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई)-नागपुर के बीच विशेष ट्रेन सेवाओं की घोषणा की है.
टिकट बुकिंग शुरू
इन विशेष ट्रेनों की बुकिंग अब शुरू हो चुकी है. अगर आप इन त्योहारों के दौरान अपने घर जाना चाहते हैं, तो अब आप इन ट्रेनों के लिए टिकट बुक कर सकते हैं.
पुणे-नागपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन
ट्रेन नंबर 01209: नागपुर से पुणे तक प्रत्येक शनिवार को 27 सितंबर से 29 नवंबर तक चलेगी. प्रस्थान: रात 7:40 बजे (नागपुर), आगमन: अगले दिन सुबह 11:25 बजे (पुणे).
ट्रेन नंबर 01210: पुणे से नागपुर तक प्रत्येक रविवार को 28 सितंबर से 30 नवंबर तक चलेगी. प्रस्थान: दोपहर 3:50 बजे (पुणे), आगमन: अगले दिन सुबह 6:30 बजे (नागपुर).
कुल 20 सेवाएं संचालित होंगी (प्रत्येक दिशा में 10.
प्रमुख स्टॉप: उरुली, दौंड, अहमदनगर, बेलापुर, कोपरगांव, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, बडनेरा, धामनगांव, और वर्धा.
कोच संरचना: 4 एसी 3-टियर, 6 स्लीपर, 6 जनरल सेकंड क्लास, 2 सेकंड सीटिंग, और गार्ड-ब्रेक वैन.
लोकमान्य तिलक टर्मिनस-नागपुर सुपरफास्ट विशेष
ट्रेन नंबर 02139: लोकमान्य तिलक टर्मिनस (मुंबई) से नागपुर तक प्रत्येक गुरुवार को 25 सितंबर से 27 नवंबर तक चलेगी। प्रस्थान: रात 12:25 बजे, आगमन: उसी दिन दोपहर 3:30 बजे (नागपुर).
ट्रेन नंबर 02140: नागपुर से मुंबई (एलटीटी) तक प्रत्येक शुक्रवार को 26 सितंबर से 28 नवंबर तक चलेगी. प्रस्थान: दोपहर 1:30 बजे (नागपुर), आगमन: अगले दिन सुबह 4:10 बजे (मुंबई)।
कुल 20 सेवाएं संचालित होंगी (प्रत्येक दिशा में 10).
प्रमुख स्टॉप: ठाणे, कल्याण, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, मलकापुर, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर, बडनेरा, धामनगांव, और वर्धा।
कोच संरचना: 3 एसी 3-टियर, 10 स्लीपर, 5 जनरल सेकंड क्लास, 2 सेकंड सीटिंग, और गार्ड-ब्रेक वैन.
आरक्षण डिटेल्स
नागपुर-पुणे विशेष ट्रेन के लिए बुकिंग 8 सितंबर 2025 से शुरू होगी.
लोकमान्य तिलक टर्मिनस-नागपुर सुपरफास्ट विशेष के लिए बुकिंग 9 सितंबर 2025 से शुरू होगी.
टिकट सभी कम्प्यूटरीकृत आरक्षण केंद्रों और आधिकारिक IRCTC वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे.