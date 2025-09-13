Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Toss Winner Prediction: बांग्लादेश बनाम श्रीलंका के बीच शारजाह में कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

श्रीलंका बनाम बांग्लादेश (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Sri Lanka National Cricket Team, Asia Cup 2025 5th Match Toss Winner Prediction: एशिया कप 2025 का आगाज हो गया हैं. इस टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी (Abu Dhabi) के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में भारतीय समयानुसार रात 8:00 बजे से खेला जाएगा. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश अपना पहला मैच हांगकांग के खिलाफ सात विकेट से जीत चुकी है. ऐसे में बांग्लादेश इस मैच को भी अपने नाम करना चाहेगी. वहीं, श्रीलंका की टीम जीत के साथ इस टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद हैं. इस टूर्नामेंट में बांग्लादेश की अगुवाई लिटन दास (Litton Das) कर रहें हैं. जबकि, श्रीलंका की कमान चरित असलांका (Charith Asalanka) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Sri Lanka, 5th Match Asia Cup 2025 Key Players To Watch Out: पांचवें टी20 मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट में जीत के साथ आगाज करना चाहेगी श्रीलंका, इन दिग्गज खिलाड़ियों पर होगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच पिछले कुछ समय में अच्छे मैच देखने को मिले हैं. इस मैच में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है. एशिया कप से पहले बांग्लादेश टीम ने तीन टी20 सीरीज जीत कर आ रहीं हैं और एशिया कप में भी जीत के साथ आगाज किया है. दूसरी तरफ, श्रीलंका की टीम ने भी अपनी पिछली टी20 सीरीज में जिंबॉब्वे को 2-1 से हराया है. बांग्लादेश अपने पिछले 5 में से 4 मैच जीतने में कामयाब रही है वहीं श्रीलंका ने 2 मैच जीते हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच में कांटे टक्कर देखने को मिल सकती है. श्रीलंका ने एशिया कप के लिए एक मजबूत टीम का गठन किया है. बांग्लादेश की तुलना में श्रीलंका टीम में अनुभवी ऑलराउंडर मौजूद है. चरित असलांका दासुन शनाका तथा वानिंदु हसरंगा टीम को अच्छा संतुलन प्रदान करते हैं. बड़े टूर्नामेंट में श्रीलंका ने अच्छा प्रदर्शन किया है.

बांग्लादेश और श्रीलंका टी20 हेड टू हेड (BAN vs SL T20I Head to Head)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबतक 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया है. इस दौरान श्रीलंका का पड़ला भारी रहा हैं. श्रीलंका की टीम ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं, बांग्लादेश की टीम को महज आठ मुकाबलों में जीत मिली हैं. दोनों टीमों के बीच आखिरी भिड़ंत 16 जुलाई 2025 को कोलंबों में हुई थी, जिसमें बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत दर्ज की थी. ऐसे में वह इस बाद भी जीत दर्ज करना चाहेगी.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

एशिया कप 2025 का पांचवां मुकाबला आज यानी 13 सितंबर को बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला जाएगा. अबू धाबी का शेख़ ज़ायेद स्टेडियम एक संतुलित पिच के लिए मशहूर है. मैच की शुरुआत में यहां बल्लेबाज़ों को अच्छी मदद मिलती है और गेंद पर समान उछाल रहता है. लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिनरों को फायदा मिलने लगता है. इस मैदान पर तेज़ गेंदबाज़ नई गेंद से थोड़ी स्विंग और गति निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रा-सी गलती महंगी पड़ सकती है. शाम के मैचों में ओस का असर बड़ा होता है. दूसरी पारी में बल्लेबाज़ी करने वाली टीम को लक्ष्य का पीछा करना आसान हो जाता है. इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी करना पसंद कर सकती हैं.

बांग्लादेश बनाम श्रीलंका में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs SL Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच 20 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका की टीम ने 12 बार टॉस अपने नाम किया हैं. वहीं, बांग्लादेश ने 8 टॉस अपने पक्ष में जीते हैं. आज के रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश की टीम टॉस जीत सकती हैं. टॉस की भविष्यवाणी पिछले टॉस परिणामों पर आधारित है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs SL 5th T20I Likely Playing XI)

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): तंजीद हसन तमीम, परवेज हुसैन इमन, लिटन दास (कप्तान एवं विकेटकीपर), सैफ हसन, तौहीद हृदॉय, जाकेर अली, माहेदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

श्रीलंका (SL Likely Playing XI): चरिथ असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेल्लालागे, महेश थीक्षणा, दुष्मंथा चमीरा और मथीशा पथिराना.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम श्रीलंका राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.