Ashes Series History: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच इतने साल से खेली जा रही है एशेज़ सीरीज, क्यों दी जाती हैं इतनी छोटी ट्रॉफी? बस एक क्लिक पर जानें पूरा इतिहास और रोचक आंकड़े

एशेज सीरीज (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Australia National Cricket Team vs England National Cricket Team, The Ashes, 2025-26: ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच पांच मैचों की एशेज सीरीज का पहला मुकाबला 21 नवंबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला पर्थ (Perth) के पर्थ स्टेडियम (Perth Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 8:00 बजे से खेला जाएगा. एशेज सीरीज क्रिकेट इतिहास की सबसे रोमांचक प्रतिद्वंद्विता मानी जाती है, जहां हर मुकाबले में गेंद और बल्ले के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलती है. एशेज ट्रॉफी कई सालों से टेस्ट क्रिकेट की पहचान रही है. इसे दूसरे देशों के क्रिकेट प्रशंसक भी बड़े चाव से देखते हैं. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान स्टीव स्मिथ (Steven Smith) के कंधों पर हैं. जबकि, इंग्लैंड की अगुवाई बेन स्टोक्स (Ben Stokes) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: NZ vs WI 3rd T20I 2025 Scorecard: न्यूज़ीलैंड ने वेस्टइंडीज़ को 9 रन से हारकर दर्ज की रोमांचक जीत, सीरीज़ में बनाई 2-1 की बढ़त, यहां देखें फुल स्कोरकार्ड

सीरीज के पहले टेस्ट के लिए दोनों टीमों का ऐलान कर दिया गया है. ऑस्ट्रेलिया के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाएंगे. मार्नस लाबुशेन की वापसी हुई है. वहीं, खराब फॉर्म में चल रहे सैम कोंस्टास को टीम में जगह नहीं मिली है. तीन अनकैप्ड खिलाड़ी वेदराल्ड, एबॉट और डोगेट को भी 15 सदस्यीय दल में मौका मिला है.

दूसरी तरफ, इंग्लैंड की टीम में अनुभवी रूट, क्रॉली, डकेट और पोप शामिल हैं, जबकि जेमी विकेटकीपर की भूमिका में हैं. जोफ्रा आर्चर तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करते नजर आएंगे. जोफ्रा आर्चर के अलावा कार्स, एटकिंसन, टंग, वुड और पॉट्स अन्य तेज गेंदबाज हैं. 16 सदस्यीय टीम में बशीर मुख्य स्पिनर हैं जबकि रूट, बेथेल और जैक्स अन्य स्पिन विकल्प हैं.

एशेज सीरीज हेड टू हेड

अब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 73 एशेज सीरीज खेली जा चुकी हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पड़ला थोड़ा भारी रहा हैं. ऑस्ट्रेलिया ने 34 बार जीत हासिल की है, जबकि इंग्लैंड ने 32 बार बाजी मारी है. सात सीरीज़ ड्रॉ पर खत्म हुई हैं. दोनों ही टीमों ने एशेज में लगातार आठ-आठ बार जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बनाया है. इंग्लैंड ने यह कारनामा 1882-83 से 1890 तक किया था, इस दौरान इंग्लैंड ने 16 टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की और केवल चार मैच हारे थे. गौरतलब है कि ऑस्ट्रेलिया ने 2023 में इंग्लैंड के साथ 2-2 की ड्रॉ सीरीज के बाद एशेज ट्रॉफी अपने पास बनाए रखी है. अब देखना होगा कि 2025-26 में कौन सी टीम एशेज ट्रॉफी पर कब्जा करती है.

एशेज सीरीज का इतिहास

क्रिकेट की सबसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता कही जाने वाली एशेज सीरीज का आगाज़ 1882-83 में हुआ था. 1882 में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड दौरे पर गई थी. दोनों के बीच सीरीज़ का पहला मैच ओवल के मैदान पर खेला गया था. इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को शिकस्त झेलनी पड़ी थी. यह पहली बार था, जब इंग्लैंड घरेलू सरज़मीं पर कोई टेस्ट मैच हारी था. इंग्लैंड की इस हार को वहां की मीडिया ने इंग्लिश क्रिकेट की मौत कह दिया था.

उस समय के अखबार ‘द स्पोर्ट्स टाइम्स’ ने लिखा था कि 29 अगस्त, 1882 को ओवल में इंग्लिश क्रिकेट का देहांत हो गया. बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा और राख (Ashes) को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा. इसके बाद इंग्लैंड की टीम 1883 में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई.

इस दौरे पर जाने से पहले तत्कालीन इंग्लिश कप्तान इवो ब्लिंग ने कहा था कि वो एशेज वापस लेने जा रहे हैं. तब इंग्लिश मीडिया ने इस बात को ‘रिगेन द एशेज’ कहा था. ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर इंग्लैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 2-1 से जीत दर्ज की.

ऐसा माना जाता है कि सीरीज़ के शुरुआत दो टेस्ट मैच जीतने के बाद तीसरे मैच में मेलबर्न की कुछ महिलाओं ने दूसरे मैच में इस्तेमाल की गई स्टंप्स की गिल्लियों को जलाकर एक छोटी सी ट्रॉफी रूप में उपहार के रूप में दिया. यहीं से एशेज की शुरुआत हुई. तब से इसे ही एशेज की ट्रॉफी माना जाने लगा. हालांकि, असली ट्रॉफी लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूज़ियम में रखी हुई है. उसी की ड्यूप्लिकेट ट्रॉफी बनाकर दी जाती है. इस तरह इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जाने वाली एशेज टेस्ट सीरीज़ की शुरुआत हुई थी.

एशेज सीरीज के इतिहास में इन खिलाड़ियों ने मचाया कोहराम

एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन: डॉन ब्रैडमैन (5028 रन)

एशेज सीरीज में सर्वोच्च औसत: डॉन ब्रैडमैन (89.79)

एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा शतक: डॉन ब्रैडमैन (19 शतक)

एशेज सीरीज में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर: लेन हटन (364) ( उस दिन उन्होंने एक और आश्चर्यजनक रिकॉर्ड बनाया, एक दिलचस्प रिकॉर्ड!!! )

एक कैलेंडर एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा रन: डॉन ब्रैडमैन (1930 श्रृंखला में 5 टेस्ट मैचों में 974 रन)

एशेज सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट: शेन वार्न (195 विकेट)

एशेज सीरीज में सर्वोच्च टीम स्कोर: इंग्लैंड 903/7, ओवल में घोषित (20/08/1938)

एशेज सीरीज में न्यूनतम टीम स्कोर: बर्मिंघम में ऑस्ट्रेलिया 36 पर ऑल-आउट (29/05/1902)

डैरेन गॉफ एशेज (1998-99) में हैट्रिक बनाने वाले एकमात्र गेंदबाज हैं.

