Aadhaar पहले से ज्यादा होगा सुरक्षित, Deepfake की आसानी से होगी पहचान; UIDAI ने शुरू किया नया इनोवेशन प्रोग्राम SITAA

UIDAI SITAA Program: यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने देश की डिजिटल पहचान प्रणाली को और मजबूत करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है. इसका नाम Scheme for Innovation and Technology Association with Aadhaar (SITAA) रखा गया है. इस पहल का मकसद है कि देश के स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट और शैक्षणिक संस्थानों को एक जगह लाकर Aadhar से जुड़ी नई और सुरक्षित तकनीकें विकसित की जाएं. इस प्रोग्राम के लिए 15 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है.

UIDAI के मुताबिक, SITAA प्रोग्राम का फोकस Modern Biometric Technology, Authentication Frameworks, Artificial Intelligence और Data Privacy पर रहेगा. यह पहल डीपफेक, स्पूफिंग और अन्य साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक मजबूत समाधान तैयार करेगी.

इस इनिशिएटिव को सहयोग देने के लिए MeitY Startup Hub (MSH) और NASSCOM ने UIDAI के साथ समझौता किया है. MSH तकनीकी मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन और एक्सेलेरेटर सपोर्ट प्रदान करेगा, जबकि NASSCOM इंडस्ट्री नेटवर्क और अंतरराष्ट्रीय पहुंच में मदद करेगा. UIDAI अधिकारियों ने कहा कि यह पहल आत्मनिर्भर भारत के विज़न को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम है और देश के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाएगी.

तीन मुख्य इनोवेशन चुनौतियां

1. Face Liveness Detection: स्टार्टअप्स को ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट (SDK) बनाने के लिए इनवाइट किया गया है, जो Photos, Videos, Masks या Deepfakes जैसी धोखाधड़ियों को पहचान सकें. यह तकनीक अलग-अलग डिवाइस और माहौल में भी सटीक तरीके से काम करे.

2. Presentation Attack Detection (PAD): शोध संस्थानों और विश्वविद्यालयों को ऐसे समाधान विकसित करने के लिए कहा गया है जो AI और मशीन लर्निंग की मदद से रीयल-टाइम में नकली Biometric Attacks पकड़ सकें.

3. Contactless Fingerprint Authentication: इस चुनौती के तहत ऐसी तकनीक पर काम होगा जो बिना फिजिकल टच के स्मार्टफोन कैमरा से फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कर सके. यह तरीका न केवल सुरक्षित बल्कि किफायती भी होगा.

देश में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा

UIDAI का कहना है कि SITAA के जरिए भारत अपने Digital Identity System को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कर रहा है. यह कार्यक्रम न केवल देश में तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देगा बल्कि विदेशी तकनीकों पर निर्भरता भी कम करेगा. इच्छुक स्टार्टअप्स और संस्थान MeitY Startup Hub पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.