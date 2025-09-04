New GST Rates FAQs: जीएसटी पर कन्फ्यूजन खत्म! जानें नए नियमों से जुड़े हर जरूरी सवालों के जवाब

(Photo Credit: X)

GST New Rates All Questions And Answers:आगामी 22 सितंबर, 2025 से देश में जीएसटी की एक नई व्यवस्था लागू होने जा रही है, जिसका फैसला 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया था. इस बड़े बदलाव का मुख्य उद्देश्य टैक्स की जटिल संरचना को सरल बनाना और दरों को तर्कसंगत बनाना है. इसके तहत, आम आदमी के रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आने वाली कई वस्तुओं और सेवाओं पर टैक्स घटाकर 5% के दायरे में लाया गया है, जबकि टीवी, एसी और छोटी कारों जैसी चीज़ों पर भी दरें 28% से घटाकर 18% कर दी गई हैं, जिससे मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

इन बदलावों का सीधा असर आम नागरिकों की जेब पर पड़ेगा, जहां एक तरफ़ रोज़मर्रा का खर्च कम होगा, वहीं दूसरी ओर कुछ क्षेत्रों पर टैक्स का बोझ बढ़ाया गया है. बड़ी कारों, एसयूवी (SUV), ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो और घुड़दौड़ जैसी सेवाओं पर अब 40% की एक विशेष दर से जीएसटी लगेगा, जिसमें मुआवज़ा सेस को शामिल कर दिया गया है. यह कदम सरकार की उस नीति को दर्शाता है, जिसके तहत आम उपभोग की वस्तुओं को सस्ता करके जनता को राहत दी जाए और लग्जरी वस्तुओं व सेवाओं पर टैक्स का स्तर बनाए रखा जाए.

प्रश्न: जीएसटी की दरों में बदलाव कब से लागू होंगे?

उत्तर: जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक की सिफारिशों के अनुसार, सिगरेट, ज़र्दा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद, बिना बने तंबाकू और बीड़ी को छोड़कर अन्य सभी वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में बदलाव 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे. ऊपर बताए गए विशेष सामान (सिगरेट, तंबाकू उत्पाद आदि) पर जीएसटी और मुआवज़ा सेस की मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी. मुआवज़े सेस के पूरे लोन और ब्याज की देनदारी खत्म होने के बाद इन पर नई दरें लागू की जाएंगी, जिसकी तारीख बाद में बताई जाएगी.

प्रश्न: क्या CGST अधिनियम, 2017 के तहत माल के लिए पंजीकरण की सीमा में कोई बदलाव हुआ है?

उत्तर: नहीं, CGST अधिनियम, 2017 के तहत माल के लिए पंजीकरण की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

प्रश्न: संशोधित दरें किस अधिसूचना (Notification) में दी गई हैं?

उत्तर: जीएसटी दरों में बदलाव को रेट नोटिफिकेशन के जरिए अधिसूचित किया जाएगा. यह नोटिफिकेशन CBIC की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा.

प्रश्न: यदि मैंने जीएसटी दरों में बदलाव लागू होने से पहले माल/सेवाएं दी थीं, लेकिन बिल बाद में जारी किया गया, तो टैक्स की कौन सी दर लागू होगी?

उत्तर: CGST अधिनियम, 2017 की धारा 14 (a)(i) के अनुसार, ऐसी स्थिति में टैक्स चुकाने की देनदारी (टाइम ऑफ सप्लाई) इस प्रकार तय होगी:

यदि पेमेंट भी नई दरें लागू होने के बाद मिला है, तो 'टाइम ऑफ सप्लाई' पेमेंट मिलने की तारीख या बिल जारी करने की तारीख, जो भी पहले हो, मानी जाएगी.

यदि पेमेंट नई दरें लागू होने से पहले ही मिल गया था, तो 'टाइम ऑफ सप्लाई' पेमेंट मिलने की तारीख ही मानी जाएगी और पुरानी दर लागू होगी.

प्रश्न: यदि मैंने माल/सेवाओं की सप्लाई के लिए एडवांस ले लिया है, लेकिन सप्लाई पूरी नहीं हुई है या बिल जारी नहीं हुआ है, तो जीएसटी की दर क्या होगी?

उत्तर: जीएसटी की दर 'टाइम ऑफ सप्लाई' के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी (इसके लिए CGST अधिनियम, 2017 की धारा 14 देखें).

प्रश्न: जीएसटी दरों में बदलाव से पहले की गई खरीदारी पर मिले ITC का क्या होगा? क्या मुझे अब कम दर पर ITC मिलेगा?

उत्तर: एक रजिस्टर्ड व्यक्ति अपनी व्यावसायिक खरीदारी पर चुकाए गए इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेने का हकदार है. यदि आपने कोई सामान या सेवा खरीदी है और उस पर उस समय की मौजूदा दर के हिसाब से सही टैक्स चुकाया गया है, तो आप उस चुकाए गए टैक्स का पूरा क्रेडिट लेने के हकदार हैं, भले ही बाद में दर बदल गई हो.

प्रश्न: माल के आयात पर IGST दर पर क्या असर पड़ेगा?

उत्तर: आयातित माल पर IGST की दरें वही होंगी जो नई रेट नोटिफिकेशन में बताई गई हैं, सिवाय उन मामलों के जहां IGST दर को अलग से छूट दी गई है.

प्रश्न: 22 सितंबर, 2025 को या उसके बाद मेरे द्वारा बेचे जाने वाले माल/सेवा पर जीएसटी दर कम हो गई है, लेकिन मेरे पास पहले से ही ज़्यादा दर के हिसाब से ITC जमा है. क्या मैं उस क्रेडिट का उपयोग जारी रख सकता हूं?

उत्तर: हां, एक बार आपके ई-क्रेडिट लेजर में सही तरीके से जमा हुआ इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का उपयोग किसी भी आउटपुट टैक्स देनदारी को चुकाने के लिए किया जा सकता है.

प्रश्न: मेरी बाहरी सप्लाई नई रेट सूची के तहत छूट प्राप्त है, लेकिन मेरे लेजर में पहले से ही GST का ITC जमा है. क्या मुझे ITC रिवर्स करना होगा?

उत्तर: आप 21 सितंबर, 2025 तक की गई सप्लाई के लिए उस ITC का उपयोग कर सकते हैं. हालांकि, 22 सितंबर, 2025 को या उसके बाद की गई सप्लाई के लिए, जो अब टैक्स-फ्री हो गई है, आपको CGST अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ITC रिवर्स करना होगा.

प्रश्न: क्या मुझे बदली हुई दरों के लागू होने की तारीख तक 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' (जब कच्चे माल पर टैक्स तैयार माल से ज़्यादा हो) के कारण जमा हुए क्रेडिट का रिफंड लेने की अनुमति होगी?

उत्तर: नहीं. सर्कुलर संख्या 135/05/2020-GST के अनुसार, ऐसे मामलों में रिफंड उपलब्ध नहीं होता है. 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' का रिफंड तब मिलता है जब इनपुट पर टैक्स की दर आउटपुट सप्लाई पर टैक्स की दर से अधिक हो. इस मामले में, इनपुट और आउटपुट एक ही हैं, बस अलग-अलग समय पर उन पर अलग-अलग टैक्स दरें थीं.

प्रश्न: यदि दरें बदलने की तारीख को मेरे पास पहले से स्टॉक है, तो क्या मुझे उस पर संशोधित दर लगानी चाहिए?

उत्तर: जीएसटी 'सप्लाई' पर लगता है. इसलिए, संशोधित दरें लागू होने के बाद यानी 22 सितंबर, 2025 से जब आप उस स्टॉक को बेचेंगे, तो उस पर नई जीएसटी दरें ही लागू होंगी.

प्रश्न: जब नई दरें लागू होंगी, तो क्या ट्रांजिट में माल के लिए ई-वे बिल को रद्द करके नए सिरे से बनाना होगा?

उत्तर: नहीं, इसकी कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है. माल के ट्रांसपोर्ट शुरू होने से पहले ई-वे बिल बनाया जाता है. जो ई-वे बिल पहले से ही ट्रांजिट में हैं, वे अपनी मूल वैधता अवधि के अनुसार मान्य रहेंगे.

प्रश्न: UHT (अल्ट्रा हाई टेम्परेचर) दूध को छूट दी गई है. क्या इस छूट में प्लांट-बेस्ड मिल्क भी शामिल है?

उत्तर: नहीं. UHT दूध के अलावा अन्य सभी डेयरी दूध पहले से ही जीएसटी से मुक्त थे. UHT दूध को भी छूट देकर समान वस्तुओं पर एक जैसा टैक्स उपचार प्रदान किया गया है. प्लांट-बेस्ड मिल्क (सोया मिल्क को छोड़कर) पर जीएसटी 18% और सोया मिल्क पर 12% था. अब सभी प्लांट-बेस्ड मिल्क ड्रिंक्स पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है.

प्रश्न: 'अन्य गैर-अल्कोहल पेय' पर 40% की दर क्यों है?

उत्तर: हालिया रेट बदलावों का सिद्धांत यह है कि समान वस्तुओं को एक ही दर पर रखा जाए ताकि गलत वर्गीकरण और विवादों से बचा जा सके. यही सिद्धांत 'अन्य गैर-अल्कोहल पेय' पर भी लागू किया गया है.

प्रश्न: खाद्य तैयारियों (Food preparations) पर जीएसटी दर क्या है जो किसी भी सूची में कहीं और निर्दिष्ट नहीं हैं?

उत्तर: ऐसी खाद्य तैयारियों पर 5% की जीएसटी दर लगेगी.

प्रश्न: केवल भारतीय ब्रेड की निर्दिष्ट किस्मों पर ही जीएसटी दर क्यों संशोधित की गई है?

उत्तर: सामान्य ब्रेड पहले से ही जीएसटी-मुक्त थी, जबकि पिज्जा ब्रेड, रोटी, पराठा आदि पर अलग-अलग दरें थीं. अब सभी प्रकार की भारतीय ब्रेड, चाहे उन्हें किसी भी नाम से बुलाया जाए, को छूट दे दी गई है, हालांकि उदाहरण के तौर पर कुछ ही नाम बताए गए हैं.

प्रश्न: फलों के रस वाले कार्बोनेटेड पेय पदार्थों की दर क्यों बढ़ाई गई है?

उत्तर: इन वस्तुओं पर जीएसटी के अलावा मुआवज़ा सेस भी लगता था. अब मुआवज़ा सेस लेवी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए रेट बदलाव से पहले के टैक्स स्तर को बनाए रखने के लिए टैक्स दर बढ़ा दी गई है.

प्रश्न: पनीर और अन्य चीज़ (Cheese) के बीच अलग-अलग टैक्स व्यवहार क्यों है?

उत्तर: बिना प्री-पैकेज्ड और बिना लेबल वाले पनीर पर पहले से ही शून्य दर थी. इसलिए बदलाव केवल प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले पनीर के संबंध में किए गए हैं. पनीर एक भारतीय कॉटेज चीज़ है, जो ज्यादातर छोटे पैमाने पर बनाया जाता है. यह कदम भारतीय कॉटेज चीज़ को बढ़ावा देने के लिए है.

प्रश्न: प्राकृतिक शहद और कृत्रिम शहद के लिए अलग-अलग टैक्स क्यों है?

उत्तर: यह प्राकृतिक शहद को बढ़ावा देने के लिए है.

प्रश्न: क्या सभी कृषि मशीनरी/उपकरणों पर जीएसटी कम कर दिया गया है?

उत्तर: हां, कृषि मशीनरी/उपकरण जैसे स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई प्रणाली, जुताई के लिए मशीनरी, लॉन रोलर्स, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी, घास काटने की मशीन आदि, जिन पर पहले 12% जीएसटी लगता था, अब उन पर दर घटाकर 5% कर दी गई है.

प्रश्न: कृषि मशीनरी को पूरी तरह से छूट क्यों नहीं दी गई?

उत्तर: इसका उद्देश्य किसानों को राहत देने और घरेलू विनिर्माण को नकारात्मक रूप से प्रभावित न करने के बीच संतुलन बनाए रखना है. यदि कृषि मशीनरी को पूरी तरह से छूट दे दी जाती, तो निर्माता कच्चे माल पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं ले पाते. इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती, जिसका बोझ अंततः किसानों पर ऊंची कीमतों के रूप में पड़ता.

प्रश्न: दवाओं पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: शून्य दर पर निर्दिष्ट दवाओं को छोड़कर, सभी दवाओं/औषधियों पर 5% की रियायती जीएसटी दर निर्धारित की गई है.

प्रश्न: सभी दवाओं को जीएसटी से छूट क्यों नहीं दी गई?

उत्तर: यदि दवाओं को पूरी तरह से छूट दे दी जाती, तो निर्माता कच्चे माल पर चुकाए गए जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) नहीं ले पाते. इससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ जाती, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं/रोगियों पर ऊंची कीमतों के रूप में पड़ता.

प्रश्न: क्या 5% जीएसटी दर सभी चिकित्सा उपकरणों (Medical Devices) पर लागू होती है?

उत्तर: हां, 5% की दर उन सभी चिकित्सा, सर्जिकल, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा में उपयोग होने वाले उपकरणों पर लागू होती है, जिन्हें विशेष रूप से छूट नहीं दी गई है.

प्रश्न: चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर क्यों कम की गई है? क्या इससे 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' नहीं होगा?

उत्तर: इस उपाय का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा की लागत को कम करना और रोगियों, विशेषकर गरीबों को लाभ पहुंचाना है. हालांकि इससे 'इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर' की समस्या थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन जीएसटी के तहत निर्माताओं को इस वजह से जमा हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का रिफंड मिल जाता है. जीएसटी काउंसिल ने रिफंड में तेजी लाने के लिए प्रक्रिया में सुधार की भी सिफारिश की है.

प्रश्न: छोटी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या डीजल कारों पर संशोधित जीएसटी दर क्या है? छोटी कारों में क्या शामिल है?

उत्तर: सभी छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. जीएसटी के प्रयोजनों के लिए, छोटी कारों का मतलब है:

पेट्रोल, एलपीजी, या सीएनजी कारें, जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी तक और लंबाई 4000 मिमी तक हो.

डीजल कारें, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी तक और लंबाई 4000 मिमी तक हो.

प्रश्न: 1500 सीसी से अधिक या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहनों पर नई जीएसटी दर क्या है? यूटिलिटी वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: सभी मध्यम आकार की और बड़ी कारों, यानी 1500 सीसी से अधिक इंजन क्षमता या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहनों पर 40% की जीएसटी दर है. इसके अलावा, यूटिलिटी वाहन, जैसे SUV, MUV, MPV या XUV, जिनकी इंजन क्षमता 1500 cc से अधिक, लंबाई 4000 mm से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 mm और उससे अधिक है, पर भी बिना किसी सेस के 40% की जीएसटी दर लगेगी.

प्रश्न: 3-पहिया वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: 3-पहिया वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है.

प्रश्न: 10 या अधिक लोगों (ड्राइवर सहित) को ले जाने वाली बसों और अन्य वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: ऐसे सभी मोटर वाहनों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है.

प्रश्न: एम्बुलेंस के रूप में सप्लाई किए जाने वाले वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: एम्बुलेंस के रूप में बेचे जाने वाले मोटर वाहन, जिनमें फैक्ट्री से निकलते समय एम्बुलेंस के लिए सभी आवश्यक फिटिंग, फर्नीचर और सामान लगे हों, पर 18% की जीएसटी दर लगेगी (पहले 28% थी).

प्रश्न: माल परिवहन वाहनों जैसे लॉरी और ट्रकों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: माल के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए मोटर वाहन, जैसे लॉरी और ट्रक, पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है.

प्रश्न: ट्रैक्टरों के ट्रेलर और सेमी-ट्रेलर पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले रोड ट्रैक्टरों को छोड़कर अन्य ट्रैक्टरों पर 5% की जीएसटी दर लगती है. हालांकि, 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए रोड ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है.

प्रश्न: मोटरसाइकिलों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर:

350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% जीएसटी लगेगा.

350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% जीएसटी लगेगा.

प्रश्न: 350cc तक की मोटरसाइकिलों के लिए GST दर 18% है? क्या इसमें 350cc की मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं?

उत्तर: हां. 40% की दर केवल 350cc से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होती है. इसलिए, 350cc या उससे कम की मोटरसाइकिलों पर 18% की दर लागू होती है.

प्रश्न: वर्तमान में मध्यम और बड़ी कारों पर 28% GST और 17-22% तक मुआवज़ा सेस लगता है, जिससे कुल टैक्स 45-50% तक हो जाता है. नई दर क्या होगी?

उत्तर: मध्यम और बड़ी कारों पर नई जीएसटी दर 40% होगी, जिसमें कोई मुआवज़ा सेस नहीं होगा.

प्रश्न: क्या साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर कम की गई है?

उत्तर: हां, साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.

प्रश्न: छोटे कृषि ट्रैक्टरों को जीएसटी से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई?

उत्तर: इसका उद्देश्य किसानों को राहत देना है, लेकिन साथ ही घरेलू उत्पादकों को हतोत्साहित नहीं करना है. छोटे ट्रैक्टरों को पूरी तरह से छूट देना उल्टा पड़ सकता है. जब किसी वस्तु पर टैक्स की दर शून्य होती है, तो आपूर्तिकर्ता उस वस्तु के निर्माण में उपयोग किए गए इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) का दावा नहीं कर सकते. इसका मतलब है कि उत्पादकों को यह लागत वहन करनी होगी जो अंततः खरीदारों को दी जाएगी.

प्रश्न: 40% दर को 'विशेष दर' क्यों कहा जाता है? वस्तुओं को विशेष दर के अधीन करने का आधार क्या है?

उत्तर: विशेष दर केवल कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर लागू होती है, मुख्य रूप से सिन गुड्स (जैसे तंबाकू) और कुछ लक्जरी वस्तुओं पर, इसलिए यह एक विशेष दर है. इनमें से अधिकांश वस्तुओं पर जीएसटी के अलावा मुआवज़ा सेस भी लगता था. चूंकि मुआवज़ा सेस लेवी को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए मुआवज़ा सेस दर को जीएसटी में विलय किया जा रहा है ताकि अधिकांश वस्तुओं पर टैक्स का बोझ बना रहे.

प्रश्न: लकड़ी की लुगदी (Wood Pulp) पर अलग-अलग टैक्स दरें क्यों हैं?

उत्तर: लकड़ी की लुगदी का उपयोग कागज और कपड़ा बनाने के लिए किया जाता है. कागज और कपड़ा उद्योग अलग-अलग काम करते हैं. वस्त्रों के लिए, टैक्स का निर्धारण अन्य कपड़ा वस्तुओं के साथ समानता बनाए रखने के लिए है.

प्रश्न: कच्चे कपास पर से जीएसटी क्यों नहीं हटाया गया?

उत्तर: वर्तमान में, कपास पर रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी लगता है. इसका मतलब है कि जब किसान कच्चा कपास बेचते हैं तो उन्हें जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ता. कपास पर जीएसटी लगाने का कारण इनपुट क्रेडिट श्रृंखला में टूट-फूट से बचना है, और कपास पर चुकाया गया जीएसटी कपड़ा उद्योग के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में उपलब्ध है. इससे अंततः उपभोक्ताओं को लाभ होगा.

प्रश्न: कपड़ा क्षेत्र के लिए, रासायनिक रंगों, प्लास्टिक, धातुओं, मेटलाइज्ड यार्न में इस्तेमाल होने वाले रबर, जिपर, इलास्टिक आदि पर दर कम क्यों नहीं की गई है?

उत्तर: दर युक्तिकरण का उद्देश्य मानव निर्मित मूल्य श्रृंखला में इन्वर्जन को ठीक करना है. हालांकि, सूचीबद्ध वस्तुएं बहु-उपयोगी वस्तुएं हैं. इन वस्तुओं पर जीएसटी कम करने के लिए अंतिम-उपयोग-आधारित तंत्र की आवश्यकता होगी जो वर्तमान नीति के विरुद्ध है.

प्रश्न: क्या जियोटेक्सटाइल और एग्रो-टेक्सटाइल जैसे तकनीकी वस्त्रों को और गहरे इन्वर्जन का सामना करना पड़ेगा क्योंकि वे मुख्य रूप से प्लास्टिक घटकों का उपयोग करते हैं?

उत्तर: जियोटेक्सटाइल और एग्रो-टेक्सटाइल को प्लास्टिक के रूप में नहीं, बल्कि वस्त्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है. हालांकि इन्वर्जन गहरा हो सकता है, जीएसटी के तहत, इन्वर्टेड ड्यूटी के कारण जमा हुए क्रेडिट का रिफंड उपलब्ध है. प्रक्रिया सुधार से रिफंड की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित होगी.

प्रश्न: मेटलाइज्ड प्लास्टिक फिल्म से बनी नकली ज़री पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड को प्रतिबंधित क्यों किया गया है?

उत्तर: नकली ज़री में प्लास्टिक/पॉलिएस्टर फिल्म पर ITC को प्रतिबंधित करने का निर्णय 52वीं काउंसिल की बैठक में लिया गया था. इस जीएसटी दर युक्तिकरण का फोकस जीएसटी दरों को सुव्यवस्थित करना रहा है.

प्रश्न: टॉयलेट साबुन की टिकिया पर नई जीएसटी दर क्या है? लिक्विड साबुन और टिकिया साबुन के बीच अंतर क्यों रखा गया है?

उत्तर: टॉयलेट साबुन की टिकिया पर नई जीएसटी दर 5% है. इसका उद्देश्य निम्न मध्यम वर्ग और समाज के गरीब तबकों के लिए मासिक खर्च को कम करना है.

प्रश्न: फेस पाउडर और शैंपू पर जीएसटी कम करने का क्या कारण है? क्या इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों और लक्जरी ब्रांडों को फायदा नहीं होगा?

उत्तर: ये वस्तुएं लगभग सभी वर्गों के लोगों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं. हालांकि बहुराष्ट्रीय कंपनियों या लक्जरी ब्रांडों द्वारा बेचे जाने वाले महंगे फेस पाउडर और शैंपू को भी लाभ होगा, लेकिन दर युक्तिकरण का उद्देश्य कर संरचना को और सरल बनाना है.

प्रश्न: जीएसटी केवल फेस पाउडर और शेविंग क्रीम जैसी चुनिंदा वस्तुओं पर ही क्यों कम किया गया है?

उत्तर: जीएसटी दर को केवल कुछ ऐसी वस्तुओं पर 5% तक कम किया गया है जो अधिकांश लोगों के लिए दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं.

प्रश्न: माउथवॉश पर जीएसटी क्यों नहीं घटाया गया, जो डेंटल फ्लॉस की तरह ही घरों में इस्तेमाल होता है?

उत्तर: जीएसटी काउंसिल ने टूथपेस्ट, टूथब्रश और डेंटल फ्लॉस पर जीएसटी दर को 5% तक कम करने की सिफारिश की, जो बुनियादी दंत स्वच्छता की वस्तुएं हैं.

प्रश्न: तेंदू पत्ते पर जीएसटी दर कम की गई है? दर क्यों कम की गई है?

उत्तर: तेंदू पत्ते पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है क्योंकि तंबाकू के पत्ते पहले से ही 5% पर हैं. तेंदू पत्ता एक लघु वनोपज भी है.

प्रश्न: नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) उपकरण/उपकरणों पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: जिन नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों/उपकरणों पर 12% जीएसटी था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है.

प्रश्न: नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों/उपकरणों पर जीएसटी दर क्यों कम की गई है? क्या इससे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर नहीं होगा?

उत्तर: इन वस्तुओं पर पहले से ही इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या थी. जीएसटी दर को 5% तक कम करने से इन्वर्जन और गहरा होगा, लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर से उत्पन्न होने वाले रिफंड का तंत्र उपलब्ध है. इसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा वस्तुओं को बढ़ावा देना है.

प्रश्न: संगमरमर और ट्रैवर्टीन ब्लॉक और ग्रेनाइट ब्लॉक पर जीएसटी दर क्यों कम की गई है?

उत्तर: पहले, इन पर 12% जीएसटी लगता था. ये मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediate goods) की प्रकृति के हैं और इन पर जीएसटी दर घटाकर 5% कर दी गई है.

प्रश्न: चश्मे और गॉगल्स पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: दृष्टि सुधारने वाले चश्मे और गॉगल्स पर अब 5% जीएसटी लगेगा (क्रमशः 12% और 18% से कम). जबकि दृष्टि सुधार के अलावा अन्य चश्मे और गॉगल्स पर 18% जीएसटी लगता रहेगा.

प्रश्न: बैटरी पर जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: पहले, लिथियम-आयन बैटरी पर 18% जीएसटी और अन्य बैटरी पर 28% जीएसटी लगता था. अब, सभी प्रकार की बैटरी पर समान रूप से 18% जीएसटी लगेगा.

प्रश्न: जीवन बीमा पर जीएसटी छूट में कौन सी पॉलिसियां ​​शामिल हैं?

उत्तर: इसमें सभी व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियां ​​शामिल हैं, जिनमें टर्म, यूलिप और एंडोमेंट प्लान और उनकी पुनर्बीमा सेवाएं शामिल हैं.

प्रश्न: स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी छूट में कौन सी पॉलिसियां ​​शामिल हैं?

उत्तर: इसमें सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियां ​​शामिल हैं, जिनमें फैमिली फ्लोटर प्लान और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियां ​​और उनकी पुनर्बीमा सेवाएं शामिल हैं.

प्रश्न: क्या यात्री परिवहन सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा?

उत्तर: नहीं, यात्री परिवहन सेवाओं पर 5% की मेरिट दर से टैक्स लगेगा, जिसमें कोई ITC नहीं होगा. हालांकि, सेवा प्रदाताओं के पास 18% की मानक दर वसूलने का विकल्प होगा, जिससे वे पूर्ण ITC का दावा कर सकेंगे.

प्रश्न: क्या हवाई मार्ग से यात्री परिवहन के लिए दो दरों का यही विकल्प उपलब्ध है?

उत्तर: नहीं, हवाई यात्रा के लिए ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है. यदि यात्रा इकोनॉमी क्लास में है तो जीएसटी की दर 5% होगी, अन्यथा जीएसटी की दर 18% होगी.

प्रश्न: क्या GTA (गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी) द्वारा माल के परिवहन पर 18% की दर लागू है?

उत्तर: GTA द्वारा माल का परिवहन 5% की मेरिट दर पर बिना ITC के कर योग्य रहेगा. हालांकि, GTA के पास पूर्ण ITC के साथ 18% की मानक दर पर जीएसटी वसूलने का विकल्प होगा.

प्रश्न: कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर (CTO) द्वारा कंटेनरों में माल के परिवहन पर क्या 12% टैक्स लगेगा?

उत्तर: नहीं, CTO द्वारा कंटेनर में माल के परिवहन की सेवा को 5% की दर (बिना ITC) या 18% की दर (पूर्ण ITC के साथ) वसूलने का विकल्प दिया जाएगा.

प्रश्न: मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्टर द्वारा माल के परिवहन के लिए जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: माल के मल्टी-मोडल परिवहन पर 5% जीएसटी लगेगा, बशर्ते कि इसमें हवाई मार्ग से माल का परिवहन शामिल न हो. हालांकि, जहां हवाई मार्ग से माल का परिवहन शामिल है, तो जीएसटी की दर पूर्ण ITC के साथ 18% होगी.

प्रश्न: इस क्षेत्र के महत्व को देखते हुए GTA सेवाओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई?

उत्तर: जब किसी सेवा को छूट दी जाती है, तो सेवा प्रदाता ITC का दावा नहीं कर सकता. इससे उनकी लागत बढ़ जाती है. इसके अलावा, जहां आवश्यक हो, विशिष्ट छूट पहले ही प्रदान की जा चुकी है, जैसे कृषि उपज, दूध आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं का परिवहन.

प्रश्न: फार्मास्युटिकल उत्पादों के संबंध में जॉब वर्क सेवाओं पर अनुशंसित जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: इन सेवाओं पर अब ITC के साथ 5% की दर लगेगी. यह पहले 12% थी.

प्रश्न: चमड़े से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर अनुशंसित जीएसटी दर क्या है?

उत्तर: उक्त सेवाओं पर अब ITC के साथ 5% की दर लगेगी. यह पहले 12% थी.

प्रश्न: क्या चमड़े की वस्तुओं या जूते-चप्पलों के निर्माण से संबंधित जॉब-वर्क भी 5% की दर में शामिल है?

उत्तर: नहीं, उक्त सिफारिश चमड़े की वस्तुओं या जूते-चप्पलों के निर्माण से संबंधित जॉब-वर्क को कवर नहीं करेगी.

प्रश्न: क्या मानव उपभोग के लिए मादक शराब के निर्माण से संबंधित जॉब वर्क सेवाओं पर भी 5% की कम दर की सिफारिश की गई है?

उत्तर: नहीं, उक्त सेवाओं पर ITC के साथ 18% की दर लगती रहेगी.

प्रश्न: बाकी बची जॉब वर्क सेवाओं पर जीएसटी दर क्या होगी?

उत्तर: ऐसी जॉब-वर्क सेवाएं, जिनके लिए कोई विशिष्ट दर अधिसूचित नहीं है, पर वर्तमान में 12% की दर से जीएसटी लगता है. ऐसी सेवाओं पर अब 18% की दर से जीएसटी लगेगा.

प्रश्न: जॉब वर्क को सिर्फ दर कम करने के बजाय पूरी तरह से टैक्स-फ्री क्यों नहीं किया जाता?

उत्तर: जॉब वर्क सेवाओं को छूट देने से ITC श्रृंखला टूट जाएगी, जिससे लागत बढ़ जाती है. कम दर 5% ITC के साथ व्यवसायों को पूर्ण क्रेडिट लाभ देती है, जिससे टैक्स का दोहराव नहीं होता.

प्रश्न: क्या अपतटीय क्षेत्र में तेल और गैस की खोज और उत्पादन (E&P) से संबंधित वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सेवाओं पर 18% टैक्स लगेगा?

उत्तर: हां, इन सेवाओं पर 18% जीएसटी लगेगा.

प्रश्न: क्या होटल आवास सेवाएं, जहां प्रति दिन प्रति यूनिट आपूर्ति का मूल्य ₹7500 तक है, पर 18% टैक्स लगेगा?

उत्तर: नहीं, उक्त सेवा पर बिना ITC के 5% की जीएसटी दर लगेगी.

प्रश्न: सौंदर्य और शारीरिक कल्याण सेवाओं पर अनुशंसित जीएसटी दर क्या है? इस दर के अंतर्गत क्या-क्या शामिल होगा?

उत्तर: सौंदर्य और शारीरिक कल्याण सेवाएं, जिनमें हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि की सेवाएं शामिल हैं, पर बिना ITC के 5% की जीएसटी दर लगेगी. इन सेवाओं पर पहले 18% जीएसटी लगता था.

प्रश्न: क्या लॉटरी टिकट, सट्टेबाजी, जुआ, घुड़दौड़ और कैसीनो पर 40% की दर से जीएसटी लगेगा?

उत्तर: हां, सट्टेबाजी, कैसीनो, जुआ, घुड़दौड़, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग सहित सभी निर्दिष्ट कार्रवाई योग्य दावों के लिए 40% की जीएसटी दर लागू होगी.

प्रश्न: आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश की सेवाओं पर जीएसटी की अनुशंसित दर क्या है?

उत्तर: आईपीएल जैसे खेल आयोजनों में प्रवेश पर 40% जीएसटी लगेगा. हालांकि, यह 40% की दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों में प्रवेश पर लागू नहीं होगी.

प्रश्न: आईपीएल जैसे खेल आयोजनों के अलावा अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश की सेवाओं पर जीएसटी की दर क्या होगी?

उत्तर: मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों सहित अन्य खेल आयोजनों में प्रवेश, जहां टिकट की कीमत ₹500 से अधिक नहीं है, पर छूट जारी है, और यदि टिकट की कीमत ₹500 से अधिक है, तो उस पर 18% की मानक दर से कर लगना जारी है.