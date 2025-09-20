Rail Neer New Price: रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! सस्ता हुआ 'रेल नीर', अब पानी की बोतल पर देने होंगे कम पैसे

ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है. भारतीय रेलवे ने अपनी आधिकारिक पानी की बोतल 'रेल नीर' समेत अन्य सभी ब्रांडेड पानी की बोतलों की कीमतों में कटौती कर दी है. यह फैसला जीएसटी (GST) दरों में कमी का फायदा सीधे आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लिया गया है. अब से आपको ट्रेन या रेलवे स्टेशन पर पानी की बोतल खरीदने के लिए पहले से कम पैसे चुकाने होंगे.
कितने कम हुए दाम?
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक:
- 1 लीटर पानी की बोतल, जो पहले ₹15 की मिलती थी, अब ₹14 में मिलेगी.
- आधा लीटर (500 ml) की बोतल की कीमत ₹10 से घटाकर ₹9 कर दी गई है.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि यह कटौती सिर्फ रेल नीर पर ही नहीं, बल्कि रेलवे परिसरों और ट्रेनों में बेचे जाने वाले सभी मान्यता प्राप्त ब्रांड के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर पर लागू होगी.
GST कम किये जाने का सीधा लाभ उपभोक्ताओं को पहुंचाने के उद्देश्य से रेल नीर का अधिकतम बिक्री मूल्य 1 लीटर के लिए ₹15 से कम करके 14 रुपए और आधा लीटर के लिए ₹10 से कम करके ₹9 करने का निर्णय लिया गया है। @IRCTCofficial #NextGenGST pic.twitter.com/GcMV8NQRrm
— Ministry of Railways (@RailMinIndia) September 20, 2025
कब से लागू होंगी नई कीमतें?
रेलवे मंत्रालय ने अपने सर्कुलर में साफ किया है कि पानी की बोतलों की यह नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएंगी. मंत्रालय ने सभी संबंधित विभागों और IRCTC को इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.
इस फैसले से रोजाना ट्रेन में सफर करने वाले लाखों यात्रियों को सीधी राहत मिलेगी और उनकी यात्रा थोड़ी और सस्ती हो जाएगी.