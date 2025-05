India Pakistan Ceasefire: 'सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी': भारत ने सीजफायर की शर्तों को लेकर साफ किया रुख, पाकिस्तान को दी कड़ी चेतावनी (Watch Video)

Photo- ANI

India Pakistan Ceasefire: भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अब भारत की तरफ से आधिकारिक और सैन्य स्तर पर कई अहम बयान सामने आए हैं. विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने साफ कर दिया है कि इस सीजफायर की कोई पूर्व या पश्चात शर्त नहीं है. पाकिस्तान की ओर से इस बातचीत की पहल की गई थी. इसके तहत केवल फायरिंग और सैन्य गतिविधियों को रोकने पर सहमति बनी है. भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) के अनुसार, सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को फिलहाल स्थगित रखा गया है. यानी भारत इस संधि पर आगे कोई निर्णय अभी नहीं लेगा.

इस पूरे घटनाक्रम पर सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के झूठे दावों की पोल खोल दी.

सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी: विदेश मंत्रालय

There is no pre or post-condition of the ceasefire. The call was initiated from Pakistan. The Indus Water Treaty to remain in abeyance: MEA sources pic.twitter.com/JxK1yPdTX7 — ANI (@ANI) May 10, 2025

पाकिस्तान ने झूठ फैलाया: कर्नल सोफिया कुरैशी

#WATCH | Delhi: Colonel Sofiya Qureshi says, "Pakistan claimed that it damaged our S400 and Brahmos missile base with its JF 17, which is completely wrong. Secondly, it also ran a misinformation campaign that our airfields in Sirsa, Jammu, Pathankot, Bhatinda, Nalia and Bhuj were… pic.twitter.com/QOVrDBH899 — ANI (@ANI) May 10, 2025

हमने आतंकवादियों को टारगेट किया: विंग कमांडर व्योमिका सिंह

#WATCH | Delhi | Wing Commander Vyomika Singh says, "In the highest regard, our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. No religious sites have been targeted by the Indian Armed forces..." pic.twitter.com/UFQ9Rg2p4Q — ANI (@ANI) May 10, 2025

'भारत की अखंडता की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार'

#WATCH | Delhi: Commodore Raghu R Nair says, "While we will be adhering to the understanding that is the Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force, we remain fully prepared and vigilant and committed to defending the sovereignty and integrity of the motherland. Every… pic.twitter.com/uFxNRV9Fqx — ANI (@ANI) May 10, 2025

'पाकिस्तान ने यह झूठ फैलाने की कोशिश की'

उन्होंने कहा, “पाकिस्तान ने यह झूठ फैलाया कि उसने हमारे S400 और ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया है, जो पूरी तरह से गलत है. पाकिस्तान ने दावा किया कि हमारे एयरबेस और डिपो को भी नुकसान हुआ है, जो सरासर झूठ है. इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत पर मस्जिदों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जो एक और झूठा और भड़काऊ प्रचार है.”

उन्होंने दो टूक कहा, “भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और हमारी सेना उसके मूल्यों की खूबसूरत झलक है.”

'पाकिस्तान को करारा जवाब दिया'

वहीं, वायुसेना की विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा, “पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला कर बड़ी भूल की. हमने जवाबी कार्रवाई में स्कर्दू, जैकबाबाद और भोलारी जैसे अहम एयरबेस को गंभीर नुकसान पहुंचाया है. पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को हमने निष्क्रिय कर दिया है.”

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारतीय सेना ने सिर्फ आतंकी ठिकानों और भारत-विरोधी गतिविधियों से जुड़े कैंपों को निशाना बनाया. हमने किसी भी धार्मिक स्थल को निशाना नहीं बनाया है. भारतीय सेना भारत के संविधान और धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करती है.”

'हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार'

नौसेना के कमोडोर रघु आर. नायर ने भी सीजफायर पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना को यह निर्देश दे दिए गए हैं कि वे इस समझौते का पालन करें, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है. हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं. पाकिस्तान की हर नापाक हरकत का हमने हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है और आगे भी देंगे.”