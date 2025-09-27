VIDEO: कार में 2600 रूपए का ईंधन डालते ही गाड़ी लेकर फरार हुआ ड्राइवर, पेट्रोल पंप का नोजल फंसा होने से मशीन भी उखड़ी, सोनीपत का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@FirstHeadl24x7)

सोनीपत, हरियाणा: गाड़ियों में पेट्रोल, डीजल भरवाने के बाद बिना पैसे दिए ही भागने की कई घटनाएं सामने आई है. अब ऐसी ही एक घटना एक बार फिर हरियाणा (Haryana) के सोनीपत (Sonipat) जिले से सामने आई है. एक कार पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर आती है और कार चालक कर्मचारी से 2800 रूपए का पेट्रोल डलवाने के लिए कहता है. इसके बाद कर्मचारी पेट्रोल डालने लग जाता है और जैसे ही 2600 रूपए का पेट्रोल हो जाता है, कार सवार अचानक कार लेकर वहां से निकल जाता है. इस दौरान पेट्रोल का पाइप टंकी में फंसा होने के कारण पेट्रोल की मशीन भी उखड़ जाती है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया X पर @FirstHeadl24x7 नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO: पेट्रोल पंप पर तेल भरने के बाद पैसे लूटकर भागने लगे दो बदमाश, कर्मचारियों ने बहादुरी दिखाते हुए दोनों को दबोचा, अमरोहा का वीडियो आया सामने

पेट्रोल भरवाकर भागा कार चालक

क्या है पूरा मामला?

ये घटना जिले के सोनीपत जिले (Sonipat District) में श्री बालाजी फिलिंग स्टेशन की बताई जा रही है. बताया जा रहा है कार में दो लोग सवार थे. उन्होंने कार में 2800 रूपए का पेट्रोल डालने के लिए कहा था, जैसे ही 2600 का पेट्रोल हो गया, कार सवार फरार हो गए. पेट्रोल का नोजल कार की टैंक में होने के कारण पेट्रोल मशीन भी जमीन पर गिर गई. इस घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई.

पेट्रोल पंप मालिक को हुआ बड़ा नुकसान

बताया जा रहा है की इस घटना के बाद पेट्रोल पंप (Petrol Pump) के मालिक को भारी नुकसान हुआ है. जो पेट्रोल पंप की मशीन टूटी है, उसकी कीमत लाखों में है. पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.