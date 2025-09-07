Ganesh Visarjan: गणेश विसर्जन के दौरान पैर फिसलकर 3 युवक नदी में बहे, 1 को लोगों ने बचाया, नांदेड में 2 लोग अभी भी लापता

Credit-(Pixabay)

नांदेड, महाराष्ट्र: गणपति विसर्जन (Ganesh Visarjan) पूरे देश में संपन्न हो चूका है. लेकिन इस गणपति विसर्जन में कई हादसे भी सामने आएं है. ठाणे जिले के आसनगांव के पास नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान तीन लोग नदी में बह गए. जिसमें से एक का शव बरामद किया गया है. ऐसी ही एक घटना नांदेड (Nanded) जिले में सामने आई है.नांदेड शहर से सटे गाड़ेगांव में गणपति का विसर्जन करने गए तीन युवक नदी में उतरे थे और इसी दौरान उनका पैर फिसला और वे नदी में बह गए. इनमें से एक को ग्रामीणों ने बचा लिया. जबकि दो का अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है.

ये घटना आसना नदी में हुई है. इस घटना के बाद प्रशासन का बचाव दल (Rescue Team) इन युवकों की खोजबीन में जुट गया है. ये भी पढ़े:Pune Shocker: गणपति विसर्जन के दौरान 2 युवकों की पानी में डूबकर मौत, पुणे के खेड़ तहसील से घटना आई सामने

गणेश विसर्जन में कई हादसे आएं सामने

बताया जा रहा है की एक को बचाने के बाद दो की खोजबीन एसडीआरएफ (SDRF) की टीम की ओर से की जा रही है. लेकिन इन युवकों का कोई भी पता नहीं चल पाया है. इन युवकों के नाम बालाजी उबाले और योगेश उबाले है. इस घटना के बाद गांव में शोक फैल गया है.

ठाणे में भी इसी तरह की घटना आई सामने

बता दें की ठाणे (Thane) जिले के शाहपुर तहसील के आसनगांव क्षेत्र के मुंडेवाड़ी में कल शाम गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भी तीन लोग नदी में बह गए. इनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है तो वही दो की तलाश की जा रही थी. तो वही कल पुणे (Pune) के खेड़ तहसील में भी गणेश विसर्जन के दौरान दो लोगों की नदी में डूबकर मौत हो गई थी.