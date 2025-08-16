Cannabis Aloo Tikki: नशे को बेचने के लिए अपनाया अनोखा तरीका! ग्राहक को आलू टिक्की और चटनी में गांजा मिलाकर बेचते थे, लखनऊ में फूड वेंडर समेत 4 को किया गिरफ्तार

Credit-(Wikimedia commons)

Cannabis Aloo Tikki: लखनऊ से एक चौंकानेवाली घटना सामने आई है. जहांपर नशे का कारोबार इतने अनोखे तरीके से किया जा रहा था, जिससे की किसी को भी शक न हो. इस घटना में सड़क किनारे एक फूड स्टॉल पर विक्रेता अपने खास ग्राहकों को आलू टिक्की में गांजा मिलाकर देता था.पहला मामला मोहनलालगंज इलाके से सामने आया. पुलिस ने 42 वर्षीय प्रमोद साहू को पकड़ा, जो आलू टिक्की और उबले अंडे बेचने का ठेला चलाता था. पुलिस जांच में पता चला कि साहू अपने खास ग्राहकों के लिए आलू टिक्की, चटनी और अन्य परोसे जाने वाले स्नैक्स में चुपके से गांजा मिलाता था.

इसके अलावा वह सीधे पैकेट बनाकर भी लोगों को नशा बेचता था.सूचना मिलने पर पुलिस ने उसके ठेले पर छापा मारा और जांच के दौरान गांजा मिला.ये भी पढ़े:UP: इटावा में एक क्विंटल से अधिक गांजा के साथ तीन गिरफ्तार,बाराबंकी में 52 किलो भांग के साथ दो धरे गए

स्कूल बैग से चला रहे थे नशे का धंधा

इसी दिन दूसरा मामला नाग्राम पुलिस थाने में दर्ज हुआ.तीन लोग मनीष यादव,देव रावत और जगदीप यादव गांजा सप्लाई करते हुए पकड़े गए. यह गिरोह स्कूल बैग का इस्तेमाल करके नशा ढोता था और रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, टैक्सी स्टैंड से लेकर स्कूल-कॉलेज के आसपास तक सप्लाई करता था.पुलिस ने नियमित जांच के दौरान सामेसी और करोरा बाज़ार के बीच एक ई-रिक्शा को रोका. तलाशी में तीनों के पास से स्कूल बैग भरे हुए मिले, जिनमें कुल 4.7 किलो गांजा बरामद हुआ.

पुलिस की कार्रवाई और गिरफ्तारी

मामले की पुष्टि करते हुए एसीपी (मोहनलालगंज) रजनीश वर्मा ने बताया कि दोनों मामलों में चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.