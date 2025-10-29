Kanpur: शरारत पड़ी भारी! बच्चे ने गलती से घुमा दी चाबी, ट्रैक्टर ने अचानक आगे बढ़कर युवक को कुचला, कानपुर का VIDEO आया सामने

Kanpur News: कभी कभी शरारत काफी जानलेवा हो सकती है.ऐसा ही एक हादसा कानपुर (Kanpur) जिले से सामने आया है. यहांपर एक बच्चे ने जो ट्रैक्टर पर बैठा होता है.उसने ट्रैक्टर (Tractor) चालू कर दिया और इस ट्रैक्टर की चपेट में एक शख्स आ गया. इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने उसे बाहर निकाला. इस हादसे में शख्स घायल हुआ है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है. इसमें देख सकते है की ट्रैक्टर पर बच्चा बैठा हुआ होता है और इसी दौरान बच्चा गलती से चाबी घुमा देता है और ट्रैक्टर शुरू हो जाता है और एक शख्स को कुचल देता है.
इसके बाद लोग उसे बाहर निकालते है. इसके बाद बच्चा नीचे उतरता है और उस शख्स ने लिपटकर रोने लगता है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @Report_khabar नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:Kanpur: पिकअप वाहन का हुआ एक्सीडेंट, सड़क पर बिखरी गाड़ी में रखी हुई मछलियां, लोगों ने मचाई लूट, कानपुर का VIDEO आया सामने
ट्रैक्टर की चपेट में आया शख्स
बाल बाल बची जान
इस हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर शख्स को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला. गनीमत रही कि युवक की जान बच गई, हालांकि वह घायल हो गया.उसे इलाज के लिए नजदीकी हॉस्पिटल (Hospital) में भर्ती कराया गया.
सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल
वीडियो (Video) में दिख रहा है कि हादसे के बाद बच्चा ट्रैक्टर से उतरकर घायल शख्स के पास जाता है और रोने लगता है. शख्स की जान तो बच गई.लेकिन इसमें केवल बच्चे की गलती नहीं है.जिसने ट्रैक्टर में चाबी लगाकर छोड़ी थी. उसकी भी गलती है. इस लापरवाही से किसी की जान भी जा सकती थी.