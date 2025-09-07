VIDEO: गर्लफ्रेंड को साथ लेकर घूम रहा था युवक, युवती के परिजनों ने पकड़ लिया, बीच सड़क चप्पल से पीटा, हमीरपुर का वीडियो आया सामने

Credit-(X,@ncrpatrika)

हमीरपुर, उत्तर प्रदेश: अपनी प्रेमिका (Girlfriend) के साथ युवक को घूमना काफी भारी पड़ गया.उसके साथ ऐसा कुछ हुआ जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा. घटना हमीरपुर (Hamirpur) की बताई जा रही है. जब युवती के परिजनों को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर युवक को पकड़ लिया और जमकर उसकी चप्पल से पिटाई की. ये तमाशा बीच सड़क पर होता रहा और लोग काफी देर तक ये ड्रामा देखते रहे. इस हंगामे को देखने के लिए मौके पर काफी भीड़ जुट गई. इस घटना की जानकारी जब पुलिस (Police) तक पहुंची तो वह मौके पर पहुंची और युवक को छुडवाया और इस मामले को शांत करवाया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media)पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को सोशल मीडिया X पर @ncrpatrika नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

बीच सड़क युवक की पिटाई

युवती के प्रेमी को परिजनों ने पीटा

बताया जा रहा है की युवक और युवती के काफी दिनों से प्रेम संबंध है. लेकिन युवती के परिजन (Relatives) इस रिश्ते के खिलाफ थे. जब युवती को लेकर युवक घूमने निकला तो इसकी जानकारी युवती के परिजनों को मिली और उन्होंने युवक के साथ मारपीट की.

युवती ने लगाई युवक को छोड़ देने की गुहार

बताया जा रहा है की मारपीट के दौरान जब युवक को पीटा जा रहा था तो युवती को उसको छोड़ देने की मिन्नतें परिजनों से कर रही थी. लेकिन परिजनों ने उसकी बात नहीं मानी और उस पीटते रहे. इस घटना के बाद अब पुलिस (Police) इस मामले की जांच कर रही है.