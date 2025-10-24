Gurugram: शर्मनाक हरकत! युवक ने चलती कार के दरवाजे पर खड़े होकर की पेशाब, गुरुग्राम का VIDEO देखकर लोगों ने सोशल मीडिया पर जताई नाराजगी

गुरुग्राम, हरियाणा: हरियाणा (Haryana) के गुरुग्राम (Gurugram) से एक ऐसा वीडियो सामने आया है. जिसको देखने के बाद लोगों ने काफी नाराजगी जताई है. यहांपर एक थार गाड़ी के दरवाजे से चलती गाड़ी से युवक ने पेशाब की. इस दौरान इसका बेशर्मी भरा वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. सामने आएं इस वीडियो में देख सकते है की गाड़ी सड़क से जा रही होती है और एक युवक थार गाड़ी के दरवाजे में खड़ा होकर पेशाब करता है. ये घटना गुरुग्राम के सदर बाजार इलाकें की बताई जा रही है.
इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों ने इसपर अपनी नाराजगी जताई है. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @DharamvirNews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है. ये भी पढ़े:VIDEO पुणे में शराब के नशे में अमीर बाप के बिगडैल बेटे की शर्मनाक हरकत! लोगों के बीच कार रोककर की पेशाब, अश्लील इशारें भी किए
कार के दरवाजे से लटककर युवक ने की पेशाब
मां बाप ने बच्चों को गाड़ी तो दी संस्कार नहीं दिए...!!!#गुरुग्राम में थार सवार युवक की गंदी हरकत.... सदर बाजार इलाके के पास चलती कार का दरवाजा खोल पेशाब करता आया नजर....वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल...#Gurugram#Thar@gurgaonpolice pic.twitter.com/qJrYlGU1ZR
— Dharamvir Sharma (@DharamvirNews) October 23, 2025
चलती गाड़ी में दिखी बेहूदगी
जानकारी के मुताबिक़ काले रंग की थार कार सोहना चौक से शिव मूर्ति की ओर तेज़ रफ्तार में जा रही थी. गाड़ी में बैठे युवक ने अचानक खिड़की खोली, पैंट की ज़िप खोली और सड़क पर पेशाब करने लगा. आसपास मौजूद लोगों को जब यह नज़ारा दिखा, तो वे हैरान रह गए.
वीडियो बनाकर किया वायरल
इस पूरी घटना का वीडियो (Video) थार (Thar) के पीछे चल रही दूसरी कार में बैठे व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया. वीडियो में साफ़ दिखाई दे रहा है कि युवक बिना किसी शर्म या झिझक के सार्वजनिक स्थान पर यह हरकत कर रहा है. कुछ ही घंटों में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोगों ने युवक की जमकर आलोचना की.अब तक पुलिस की ओर से किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है.हालांकि, वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है.