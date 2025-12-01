Ghaziabad Flyover Accident: फ्लाईओवर से नीचे गिरी कार, पिता की हुई मौत, बेटा हॉस्पिटल में एडमिट, गाजियाबाद में भीषण सड़क हादसा: VIDEO

Car falls off flyover in Ghaziabad (Credit-@dainik_hint)

Ghaziabad Flyover Accident: गाजियाबाद (Ghaziabad) के हापुड़ रोड फ्लाईओवर (Flyover) पर सोमवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया. एक अनियंत्रित स्विफ्ट डिज़ायर (Swift Dzire) अचानक बैरियर तोड़ते हुए करीब 30 से 50 फीट नीचे जा गिरी. हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा बुरी तरह घायल हो गया.घटना लगभग सुबह 3 के आसपास हुई, जब कार तेज रफ्तार (High Speed) में अचानक डिवाइडर से टकराकर रेलिंग पार कर गई. नीचे गिरते ही कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया.

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे और कार में फंसे दोनों लोगों को बाहर निकाला. इस हादसे का वीडियो सोशल मीडिया X पर @dainik_hint नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

कार फ्लाईओवर से नीचे गिरी

पिता की मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल

इस हादसे (Accident) में दोनों घायलों को तत्काल हॉस्पिटल (Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने राकेश कुमार को मृत घोषित कर दिया. कार चला रहा उनका बेटा प्रिंस गंभीर रूप से घायल है और उसका इलाज जारी है.जांच में सामने आया है कि दुर्घटना के समय वाहन में केवल पिता-पुत्र ही मौजूद थे. राकेश आगे की सीट पर बैठे थे और वाहन प्रिंस चला रहा था.पुलिस का मानना है कि देर रात ड्राइविंग के दौरान प्रिंस को झपकी आ गई होगी, जिससे कार अनियंत्रित होकर फ्लाईओवर की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे जा गिरी. कार जिस गति से नीचे गिरी, उससे उसकी स्पीड का अंदाजा लगाया जा सकता है.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

पुलिस (Police) अधिकारियों ने बताया कि देर रात लंबा सफर तय करते समय नींद आना कई हादसों की बड़ी वजह बन रहा है. फिलहाल हादसे से जुड़े सभी तथ्यों की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है.