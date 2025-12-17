VIDEO: 'खा रहे है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है.. हॉस्पिटल में गुटखा खानेवाले डॉक्टर ने की मरीज के परिजन से बदसलूकी, बिहार के औरंगाबाद का वीडियो आया सामने

Doctors examining the patient after he eats gutkha (Credit-@nedricknews)

Bihar News: बिहार (Bihar) के औरंगाबाद (Aurangabad) सदर हॉस्पिटल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में हॉस्पिटल के (OPD) में तैनात एक डॉक्टर मरीज के परिजन से अभद्र भाषा में बातचीत करता नजर आ रहा है.वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर दिनेश कुमार मुंह में गुटखा (Gutkha) दबाकर मरीजों की जांच कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान डॉक्टर ने न तो (Mask) पहन रखा था और न ही किसी तरह के स्वच्छता नियमों का पालन किया जा रहा था.

डॉक्टर ने की बदसलूकी

आपत्ति जताने पर भड़के डॉक्टर

जब एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर के इस रवैये पर सवाल उठाया, तो डॉक्टर बुरी तरह भड़क गए. वीडियो में डॉक्टर परिजन के साथ बदतमीजी करते और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.उनका यह व्यवहार (Medical Ethics) के खिलाफ माना जा रहा है. जब डॉक्टर को मरीज के परिजन ने गुटखा खाने से टोका तो डॉक्टर बोले ,' तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है. इसके बाद काफी देर तक डॉक्टर मरीज के परिजन को बुरा भला कहते है.

स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल

स्थानीय लोगों का कहना है कि सदर अस्पताल में डॉक्टरों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस घटना ने (Health Department) और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.वीडियो सामने आने के बाद नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है.