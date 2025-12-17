VIDEO: 'खा रहे है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है.. हॉस्पिटल में गुटखा खानेवाले डॉक्टर ने की मरीज के परिजन से बदसलूकी, बिहार के औरंगाबाद का वीडियो आया सामने

Bihar News: बिहार (Bihar) के औरंगाबाद (Aurangabad) सदर हॉस्पिटल से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की छवि पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो में हॉस्पिटल के (OPD) में तैनात एक डॉक्टर मरीज के परिजन से अभद्र भाषा में बातचीत करता नजर आ रहा है.वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉक्टर दिनेश कुमार मुंह में गुटखा (Gutkha) दबाकर मरीजों की जांच कर रहे हैं. हैरानी की बात यह है कि इस दौरान डॉक्टर ने न तो (Mask) पहन रखा था और न ही किसी तरह के स्वच्छता नियमों का पालन किया जा रहा था.
इस दौरान जब मरीज के परिजन ने डॉक्टर से गुटखा खाने को लेकर बात की तो ये डॉक्टर बौखला गए. इस वीडियो (Video) को सोशल मीडिया X पर @nedricknews नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.
डॉक्टर ने की बदसलूकी
औरंगाबाद सदर अस्पताल में डॉक्टर गुटखा खाते हुए मरीजों की जांच करता दिखा। जब एक मरीज के परिजन ने आपत्ति जताई, तो डॉक्टर ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि तुम्हारे बाप का क्या जाता है...#UttarPradesh #Aurangabad #Doctor #Hospital #ViralVideo #Nedricknews @UPGovt pic.twitter.com/wc224lAEN6
आपत्ति जताने पर भड़के डॉक्टर
जब एक मरीज के परिजन ने डॉक्टर के इस रवैये पर सवाल उठाया, तो डॉक्टर बुरी तरह भड़क गए. वीडियो में डॉक्टर परिजन के साथ बदतमीजी करते और धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं.उनका यह व्यवहार (Medical Ethics) के खिलाफ माना जा रहा है. जब डॉक्टर को मरीज के परिजन ने गुटखा खाने से टोका तो डॉक्टर बोले ,' तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है. इसके बाद काफी देर तक डॉक्टर मरीज के परिजन को बुरा भला कहते है.
स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठे सवाल
स्थानीय लोगों का कहना है कि सदर अस्पताल में डॉक्टरों के गैर-जिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं, लेकिन उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. इस घटना ने (Health Department) और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.वीडियो सामने आने के बाद नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है.