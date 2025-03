Ahmedabad Shocker: पहले कार से टक्कर मारी और फिर चाकू घोंपा: शादीशुदा महिला ने 13 साल पहले टूटी सगाई का लिया बदला, पूर्व मंगेतर पर किया जानलेवा हमला (Watch Video)

Ahmedabad Shocker: गुजरात के अहमदाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 13 साल पहले टूटी सगाई का बदला लेने के लिए एक महिला ने अपने एक्स मंगेतर पर जानलेवा हमला कर दिया. जानकारी के मुताबिक, अहमदाबाद की रिंकी पटेल ने अपने पूर्व मंगेतर जय कुमार पटेल को पहले कार से टक्कर मारी और फिर चाकू से हमला कर दिया. इस जानलेवा हमले में जय को गंभीर चोटें आई हैं. फिलहाल, वह अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि रिंकी फरार है.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

Gujarat is not for beginners..

Meet Rinki Patel from Ahmedabad who is already married but still she hit her ex mangetar Jay Kumar Patel with her car and then attacked him with a knife to take revenge for a broken engagement which happened 13 years back.

It started around 13 years… pic.twitter.com/rMu469b03R

— NCMIndia Council For Men Affairs (@NCMIndiaa) March 2, 2025