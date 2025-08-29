IBPS Clerk 2025: आज है आवेदन की आखिरी तारीख, जानें- एग्जाम की तारीख, फीस और आवेदन प्रक्रिया

IBPS Clerk 2025

बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह बड़ी खबर है. आईबीपीएस क्लर्क 2025 (IBPS Clerk 2025) भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख आज 28 अगस्त 2025 है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, वह तुरंत आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

कब होगी आईबीपीएस क्लर्क 2025 की परीक्षा?

इंस्टीट्यूशन ने पहले ही आईबीपीएस क्लर्क 2025 परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है. इस भर्ती की प्रीलिम्स परीक्षा (Prelims Exam) तीन अलग-अलग दिनों यानी 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर और 11 अक्टूबर 2025 को आयोजित की जाएगी. जो उम्मीदवार इस प्रीलिम्स परीक्षा में पास होंगे, उन्हें अगले चरण की मेन्स परीक्षा (Mains Exam) में बैठने का मौका मिलेगा. यानि सबसे पहले प्रीलिम्स परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसके बाद मेन्स परीक्षा के आधार पर फाइनल चयन किया जाएगा.

आवेदन शुल्क

आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए आवेदन शुल्क श्रेणी के हिसाब से अलग-अलग तय किया गया है. इसमें एससी (SC), एसटी (ST), पीडब्ल्यूबीडी (PwBD), ईएसएम (ESM) और डीईएसएम (DESM) श्रेणी के उम्मीदवारों को केवल 175 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि अन्य सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 रुपये रखा गया है.

आईबीपीएस क्लर्क 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया

आईबीपीएस क्लर्क 2025 में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए ‘IBPS Clerk Apply Online’ लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई सभी जानकारी भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

इसके बाद लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें.

स्कैन की हुई फोटो, सिग्नेचर, लेफ्ट थम्ब इंप्रेशन (Left Thumb Impression) और हैंडरिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करें.

अब अपनी श्रेणी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करें.

आखिरी में फॉर्म का प्रीव्यू देखें और सही होने पर सबमिट कर दें.

हैंडरिटेन डिक्लेरेशन अपलोड करने का तरीका

आईबीपीएस क्लर्क 2025 फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को हैंडरिटेन डिक्लेरेशन (Handwritten Declaration) अपलोड करना जरूरी है. इसके लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाएं.

यदि पहले से रजिस्टर हैं, तो लॉगिन करें.

अब ‘Upload Handwritten Declaration’ के विकल्प पर क्लिक करें.

अपने कंप्यूटर या मोबाइल से स्कैन की हुई फाइल अपलोड करें.

इसके बाद अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू (Preview) देखें और सही होने पर सबमिट कर दें.

अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर अधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते है.