'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी', मोतिहारी में ऊंचे टॉवर पर चढी महिला, मची अफरा-तफरी

मोतिहारी, 6 सितंबर : आम तौर पर विवाहित महिलाएं ससुराल को ही अपना घर समझती हैं और वहीं रहकर अपने घर को सजाती और जीवन को संवारती हैं, लेकिन बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में शनिवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक महिला 'मैं ससुराल नहीं जाऊंगी' की मांग को लेकर एक ऊंचे टॉवर पर चढ़ गई. इसके बाद क्षेत्र में अफरातफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई.

दरअसल, हरसिद्धि बाजार की रहने वाली एक महिला ससुराल नहीं जाने की ज़िद से लेकर शनिवार को बाजार के एक मोबाइल टॉवर पर अचानक चढ़ गई और वहां से जमकर हंगामा करने लगी. युवती की आवाज गूंजते ही बाजार में भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. लोग महिला से उतरने की गुहार लगाते रहे लेकिन उसने एक ही ज़िद कर रखी थी कि वह ससुराल नहीं जाएगी. कुछ लोगों ने जब टॉवर पर चढ़कर उसे उतारने की कोशिश की, तब उसने खुद को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाने की धमकी देने लगी. यह भी पढ़ें : जेपी नड्डा ने एनडीए सांसदों की डिनर पार्टी रद्द की, पंजाब समेत दूसरे राज्यों में बाढ़ के हालात को देखते हुए फैसला

इसकी सूचना मिलते ही हरसिद्धि थाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई. इसके बाद पुलिस ने बड़ी कोशिश के बाद महिला को टॉवर से उतारने में सफलता पाई. पुलिस अब महिला से पूछताछ कर रही है. बताया जाता है कि महिला ने 10 दिन पूर्व एक बच्चे को जन्म भी दिया है.

जानकारी के मुताबिक, उक्त महिला की शादी पिछले साल बड़े धूमधाम से हुई थी. शादी के बाद अन्य दुल्हनों की तरह इसकी भी विदाई हुई. इसके कुछ दिनों बाद जब वह मायके लौटी तब से वह अपने मायके में ही रह रही है. वह अपने पति के घर यानी ससुराल में रहना नहीं चाहती है. इसी को लेकर परिवार के बीच विवाद गहराता जा रहा था. बताया जाता है कि इसे लेकर समाज की पंचायत भी बैठी थी, लेकिन महिला अपने ससुराल जाने को राजी नहीं है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल महिला को टॉवर से सुरक्षित उतार लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद ही सही मामला सामने आ सकता है.