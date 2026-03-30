Chaitra Month: चैत्र शुक्ल द्वादशी पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी में उमड़ा आस्था का सैलाब, दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें; देखें VIDEO

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Chaitra Month: उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी अयोध्या में आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर सुबह से ही उत्सव का माहौल है. सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान के दर्शन के लिए देश के कोने-कोने से आए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है. मान्यता है कि अयोध्या में भगवान राम के दर्शन से पहले उनके परम भक्त हनुमान जी की आज्ञा लेना अनिवार्य है, इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए भक्त बड़ी संख्या में मंदिर पहुंच रहे हैं.

सुबह की आरती से ही शुरू हुआ दर्शन का सिलसिला

मंदिर के कपाट खुलने और सुबह की मंगला आरती के साथ ही भक्तों का तांता लग गया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि मंदिर परिसर और सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मौजूद है. लोग जय श्री राम और जय हनुमान के जयकारों के साथ भक्ति भाव में डूबे नजर आ रहे हैं. सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. यह भी पढ़े: Ram Navami 2026: कब है राम नवमी? जानें सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा का समय; अयोध्या में भव्य तैयारी

दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें

#WATCH | Uttar Pradesh: A large number of devotees arrived at Sidh Peeth Hanuman Mandir in Ayodhya this morning to offer prayers on Shukla Paksha Dwadashi of Chaitra month. pic.twitter.com/V2fZjS3UNF — ANI (@ANI) March 30, 2026

धार्मिक महत्व और परंपरा

चैत्र मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, क्योंकि इसी महीने में चैत्र नवरात्रि और राम नवमी जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं. द्वादशी की तिथि पर हनुमानगढ़ी में दर्शन करना विशेष फलदायी माना जाता है. श्रद्धालु यहां आकर सिंदूर, चोला और लड्डू का भोग अर्पित कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं.

प्रशासन की चौकसी और व्यवस्थाएं

राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है. आज की भीड़ को देखते हुए हनुमानगढ़ी जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार स्थिति की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पीने के पानी और छाया की भी व्यवस्था की गई है.

रामलला के दर्शन को भी उमड़ रहे भक्त

हनुमानगढ़ी में मत्था टेकने के बाद श्रद्धालु सीधे राम जन्मभूमि परिसर की ओर रुख कर रहे हैं. अयोध्या के अन्य प्रमुख मठ-मंदिरों और सरयू घाट पर भी श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखी जा रही है. पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है और चारों ओर धार्मिक अनुष्ठानों की गूंज सुनाई दे रही है.