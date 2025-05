Heavy Rain In Delhi: दिल्ली में भारी बारिश का कहर, जलभराव, ट्रैफिक जाम, रेल और विमान सेवाएं प्रभावित (Watch Video)

Heavy Rain In Delhi: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया. भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव (Waterlogging) की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जाम (Traffic Jam) की समस्या बढ़ गई. कई वाहन जलजमाव में फंस गए, और रेल (Rail Services) तथा विमान सेवाएं (Flight Operations) भी बाधित हुईं.

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DIAL) ने सुबह 6:50 बजे एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कहा गया: "कल रात खराब मौसम (Adverse Weather) के कारण कुछ उड़ानें प्रभावित हुई हैं। यात्रियों (Passengers) को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपनी उड़ान की स्थिति (Flight Status) की जांच करें और अपडेट के लिए एयरलाइन कर्मचारियों (Airline Staff) के संपर्क में रहें.

दिल्ली के कई निचले इलाकों जैसे कि आईटीओ, कनॉट प्लेस, और आश्रम में भारी जलभराव की स्थिति देखी गई। जल निकासी व्यवस्था (Drainage System) के अपर्याप्त होने के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया। कई वाहन चालकों ने घंटों जाम में फंसे रहने की शिकायत की.

#WATCH | Delhi | A bus and a car are submerged in water in the Delhi Cantt area after heavy rains caused severe waterlogging in several parts of the National Capital pic.twitter.com/QTiB4OThIO

— ANI (@ANI) May 25, 2025