Aaj Ka Mausam, 17 July 2025: यूपी, उत्तराखंड, केरल और कर्नाटक में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट

आज का मौसम, 17 जुलाई 2025: देश के कई हिस्सों में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ रहा है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने ताजा पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया कि अगले दो दिनों तक केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज के दिन तेज बारिश के आसार हैं. मौसम विभाग ने इन राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसका मतलब है कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. अधिकारियों को भी कहा गया है कि वे किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें. खासकर यूपी और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में तेज बारिश से भूस्खलन या जलभराव जैसी स्थितियां बन सकती हैं.

