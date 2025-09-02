Heavy Rain Alert: नोएडा-गाजियाबाद में रेड अलर्ट, गुरुग्राम में भी भारी बारिश की चेतावनी

Representational Image | PTI

Weather Update: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. मौसम विभाग (IMD) ने मंगलवार को नोएडा और गाजियाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि गुरुग्राम में हालात को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है. दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट लागू है. सोमवार को हुई तेज बारिश से गुरुग्राम की सड़कों पर जलभराव हो गया, जिसके चलते कई इलाकों में 7 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया. स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंगलवार को सभी निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम कराने और स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेस चलाने का निर्देश दिया.

उत्तर भारत में बारिश का कहर, IMD ने यात्रियों को इन जगहों पर जाने से बचने की दी चेतावनी.

IMD के मुताबिक, उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना लो प्रेशर एरिया इस भारी बारिश की मुख्य वजह है. यह सिस्टम अगले 24 घंटों में और मजबूत होने की संभावना है, जिससे उत्तर भारत में लगातार बारिश का दौर जारी रहेगा.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान

मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो दिनों तक उत्तर भारत में भारी से अति भारी बारिश जारी रहेगी. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फ्लैश फ्लड का खतरा है, जहां रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पंजाब और जम्मू-कश्मीर में ऑरेंज अलर्ट लागू किया गया है.

दिल्ली और एनसीआर का तापमान

दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 21.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से लगभग 5 डिग्री कम है. अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है.

प्रशासन की अपील

गुरुग्राम प्रशासन और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने लोगों से अपील की है कि वे बिना ज़रूरत घर से बाहर न निकलें, ट्रैफिक और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें और सुरक्षा के लिए आधिकारिक निर्देशों का पालन करें.