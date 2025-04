Heatwave Alert: गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में गर्मी बढ़ने पर हीट वेव का अलर्ट, जानें दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य राज्यों का मौसम हाल; VIDEO

Heatwave Alert: देश में अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, जिससे लोगों को घर से निकलने से पहले एक बार सोचना पड़ रहा है. देश के कई हिस्सों में पड़ रही गर्मी के बीच गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी पारा बढ़ गया है। इसको लेकर IMD के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है.

IMD के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में तापमान में हीट वेव की स्थिति देखी जा रही है।' IMD के वैज्ञानिक ने यह भी बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है. यह भी पढ़े: Heatwave Alert: अप्रैल से जून तक रहेगा सताएगी गर्मी; जानें क्यों बढ़ने वाले हैं हीटवेव के दिन

#WATCH | Delhi | IMD Scientist Akhil Srivastava says, "Heatwaves are reported in Gujarat and Saurashtra-Kutch region which is expected to continue for next 5-7 days. Rajasthan will also experience severe heatwaves for the next 4-5 days for which alert has been issued... Delhi is… pic.twitter.com/73xxCcqibT

— ANI (@ANI) April 5, 2025