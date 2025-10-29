Haryana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटना में बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मुलाकात की

पटना, 29 अक्टूबर : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार दौरे पर हैं. उन्होंने बुधवार को पटना में बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों से मुलाकात की. इस दौरान, सीएम नायब सिंह सैनी ने बिहार के विकास में प्रधानमंत्री मोदी के सहयोग की सराहना की और राज्य सरकार से विकास जारी रखने का आग्रह किया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, "मैं हरियाणा में जहां भी देखता हूं, एक भी जिला ऐसा नहीं है, जहां चार लेन वाले एक्सप्रेसवे या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे न हों. पिछले 11 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया है. इसी तरह, बिहार में भी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हजारों किलोमीटर लंबे विशाल सड़क नेटवर्क के विस्तार का काम किया है."

उन्होंने कहा, "हम देखते हैं कि बिहार में गंगा और कोसी नदियों को पार करके दूसरी तरफ जाने के लिए कई किलोमीटर तक चलना पड़ता था, लेकिन अब कई जगह पुल बना दिए गए हैं. इससे रास्ते सरल और सुगम बनाने का काम हुआ है. एयरपोर्ट, रोड और रेल कनेक्टिविटी के जरिए बिहार को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है." मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 से पहले बिहार का बजट लगभग साढ़े 23 हजार करोड़ रुपए था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है. यह भी पढ़ें : Supreme Court on Sonam Wangchuk Case: सोनम वांगचुक की नजरबंदी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

वहीं, बिहार चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, "हरियाणा एक विकसित राज्य है और उसने कम समय में ही काफी प्रगति की है. दूसरी ओर, हम अभी भी विकास के चरण में हैं. हम चाहते हैं कि उनकी तकनीकी विशेषज्ञता और उद्यमशीलता कौशल बिहार के साथ आए. उन्होंने यह भी कहा कि हमें 2047 तक अपने राज्य को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना चाहिए." पीके अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उन्हें यह भरोसा दिया है कि बिहार के विकास के लिए जो भी जरूरत होगी, हरियाणा उसमें सहयोग करेगा