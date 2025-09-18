Thane Water Cut: ठाणे के कल्याण-डोम्बिवली समेत इन इलाकों में आज दोपहर 12 बजे से 24 घंटे पानी की आपूर्ति रहेगी बाधित, जानें प्रभावित क्षेत्र

(Photo Credits Pixabay)

Thane Water Cut: मुंबई से सटे ठाणे जिले में रहने वाले लोगों को आज यानी 18 सितंबर से अगले 24 घंटे पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (MIDC) द्वारा जंबुल वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट और बर्वी पंपिंग स्टेशन पर आवश्यक रखरखाव और मरम्मत कार्यों के कारण ठाणे जिले के कल्याण-डोम्बिवली, उल्हासनगर, टिटवाला और डोम्बिवली MIDC क्षेत्र में 18 सितंबर 2025 को दोपहर 12 बजे से अगले 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति बंद रहेगी.

MIDC के आधिकारिक नोटिस की बातें

प्रभावित क्षेत्र

पानी की कटौती के चलते कल्याण-डोम्बिवली महानगरपालिका (KDMC), उल्हासनगर महानगरपालिका (UMC) के अधिकांश इलाके, टिटवालाके ग्रामीण और शहरी हिस्से, डोम्बिवली MIDC के औद्योगिक यूनिट्स और तालोजा MIDC प्रभावित होंगे. इसके अलावा, विभिन्न ग्राम पंचायतों के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे. MIDC की इस योजना के तहत बर्वी डेम से जुड़ी आपूर्ति प्रणाली पर काम किया जाएगा, जो ठाणे जिले का प्रमुख जल स्रोत है.

पानी की आपूर्ति 20 सितंबर से होने की उम्मीद

अधिकारियों के अनुसार, काम पूरा होने के बाद पानी की आपूर्ति 20 सितंबर, शनिवार को बहाल होने की उम्मीद है. हालांकि, प्रणाली पूरी तरह से स्थिर होने में कुछ समय लग सकता है और शुरुआत में पानी का दबाव कम रह सकता है. अधिकारियों के मुताबिक, रखरखाव कार्य के बाद भी पूर्ण सामान्य स्थिति में आने में थोड़ा विलंब हो सकता है.

MIDC की अपील

पानी की कटौती को लेकर MIDC की तरफ से निवासियों, हाउसिंग सोसाइटियों, संस्थानों और उद्योगों से अपील की गई है कि वे पहले से पर्याप्त पानी का भंडारण कर लें, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो. इसके साथ ही MIDC और स्थानीय महानगरपालिकाओं ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस काम में सहयोग करें ताकि इस काम को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

MIDC अधिकारियों की तरह से कहा गया कि अधिक जानकारी के लिए MIDC की आधिकारिक वेबसाइट midcindia.org या स्थानीय महानगरपालिका के कार्यालय से संपर्क करें.