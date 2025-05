Gurugram: गुरुग्राम में सुरक्षा कारणों से ड्रोन और आतिशबाजी सहित इन गतिविधियों पर पाबंदी; 7 जुलाई तक लागू रहेगा आदेश

गुरुग्राम के जिला प्रशासन ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पैदा हुए सुरक्षा हालातों को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है. जिला मजिस्ट्रेट अजय कुमार (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 9 मई से 7 जुलाई 2025 तक कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश गुरुग्राम जिले के सभी कोर्ट परिसरों, जिला सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय, और स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर सार्वजनिक किया गया है. यह आदेश 9 मई 2025 की मध्यरात्रि से प्रभावी रहेगा और 7 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा.

जिला गुरुग्राम की सीमा के भीतर आम नागरिकों द्वारा शादी, धार्मिक आयोजनों, त्योहारों और अन्य कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक लगाई गई है:

Public Notice – Urgent Security Alert for Gurugram!

In light of the recent Pahalgam attack (22-04-2025) and rising security concerns, the use of the following is strictly prohibited in Gurugram from 09 May to 07 July 2025 under Section 163 of the Bhartiya Nagrik Suraksha… pic.twitter.com/biDfnRJLe5

