Botad Flood: गुजरात के बोटाद में बाढ़ का कहर, कार में सवार 9 लोग नदी में बहे, 4 की मौत, 2 को बचाया गया; लापता अन्य की तलाश जारी; VIDEO

Botad Flood: गुजरात के बोटाद जिले में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में एक कार उफनती नदी में बह गई, जिसमें 9 लोग सवार थे. इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 को बचा लिया गया. लापता अन्य लोगों की तलाश के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) की टीमें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं और तलाशी अभियान जारी है.

स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने बताया कि कार में सवार लोग करीयानी गांव के पास नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी अचानक पानी का स्तर बढ़ने से कार बह गई. घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल है और बचाव कार्य जारी है. यह भी पढ़े: Manipur Flood Update: मणिपुर में बाढ़ का कहर, 19,811 लोग प्रभावित और 3,365 घर क्षतिग्रस्त

#WATCH | Botad, Gujarat | Inspector Vinay Kumar Bhati, Team Commander, 6th Battalion of NDRF, Vadodara, says, "Yesterday, a car with nine passengers was washed away. In this incident, four people died, two were rescued, and a search for the remaining persons will be carried out… pic.twitter.com/M6sA85jEHg

— ANI (@ANI) June 18, 2025