Gujarat Heavy Rain Alert: गुजरात में भारी बारिश का अनुमान, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

(Photo : AI)

अहमदाबाद, 2 सितंबर : गुजरात (Gujarat) में इस सप्ताह मानसून की तेज सक्रियता का नया दौर देखने को मिल सकता है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य भर में भारी से बहुत भारी बारिश (Heavy Rain) के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं. मंगलवार को नवसारी, वलसाड और केंद्र शासित प्रदेश दमन, दादरा और नगर हवेली में भारी बारिश की संभावना है.

नर्मदा जिले में 3 सितंबर को भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, दाहोद, छोटा उदयपुर, डांग, नवसारी, वलसाड, तापी और केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली के साथ ही दमन और दीव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. यह भी पढ़ें : Maharashtra Weather Alert: मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में आज भारी बारिश की संभावना, IMD का अलर्ट

4 सितंबर को बारिश की तीव्रता अत्यधिक होने की उम्मीद है. इस दौरान नर्मदा, तापी, छोटा उदयपुर और डांग में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है.

वहीं, अरावली, खेड़ा, आणंद, पंचमहल, दाहोद, महिसागर, वडोदरा, भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड के साथ-साथ अमरेली, भावनगर, गिर सोमनाथ और दीव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

5 सितंबर को सूरत, नवसारी, वलसाड, नर्मदा, भरूच, डांग और तापी के साथ-साथ अमरेली, भावनगर और बोटाद में भारी से बहुत भारी और कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इन इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, अहमदाबाद, गांधीनगर, बनासकांठा, राजकोट, जूनागढ़ और गिर सोमनाथ सहित अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट है.

6 सितंबर को भी बारिश का दौर जारी रहेगा और भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड, दमन, दादरा और नगर हवेली, भावनगर और बोटाद के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. उत्तर, मध्य और सौराष्ट्र-कच्छ क्षेत्रों के कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट के तहत भारी बारिश होगी.

7 सितंबर तक, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, नर्मदा, भरूच, नवसारी, वलसाड, तापी, डांग और सौराष्ट्र-कच्छ के कुछ हिस्सों जैसे राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, भावनगर, कच्छ और द्वारका सहित लगभग पूरे राज्य में व्यापक बारिश होने की संभावना है.

आईएमडी ने बताया कि मानसून की कम दबाव रेखा वर्तमान में गंगानगर से उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है. बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट पर एक ऊपरी हवा की चक्रवाती गतिविधि बनी हुई है. अगले 24 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है, जिससे आने वाले दिनों में गुजरात में बारिश की गतिविधि बढ़ सकती है.