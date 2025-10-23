गलत इंजेक्शन से नवजात बच्ची का सड़ गया हाथ, अब काट कर करना होगा अलग, ग्रेटर नोएडा में अस्पताल की बड़ी लापरवाही

(Photo : X)

ग्रेटर नोएडा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां एक अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते एक नवजात बच्ची को अपना हाथ खोना पड़ सकता है. परिवार का आरोप है कि बच्ची को एक गलत इंजेक्शन दिया गया, जिसके बाद उसका हाथ सड़ने की कगार पर पहुंच गया है और अब उसे काटना पड़ेगा.

क्या है पूरा मामला?

बच्ची का जन्म 5 अक्टूबर को हुआ था. कुछ दिनों बाद उसकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, जिसके बाद परिवार वालों ने उसे ग्रेटर नोएडा के 'गोपाल नर्सिंग होम' में भर्ती कराया.

परिवार का आरोप है कि अस्पताल में बच्ची को एक इंजेक्शन लगाया गया. इंजेक्शन लगने के तुरंत बाद बच्ची का हाथ सूजने लगा और उसका रंग नीला पड़ गया. जब परिवार ने इस बारे में अस्पताल स्टाफ से शिकायत की, तो उन्हें बस तसल्ली दी गई, लेकिन कोई सही इलाज नहीं किया गया.

अस्पताल ने झाड़ा पल्ला

जब बच्ची की हालत लगातार बिगड़ती गई, तो अस्पताल ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी और उसे दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया. परिवार बच्ची को लेकर एक से दूसरे अस्पताल भटकता रहा.

अब बच्ची का हाथ बहुत बुरी तरह से संक्रमित हो चुका है और डॉक्टरों का कहना है कि हाथ को सड़ने से बचाने के लिए उसे काटना (Amputation) ही एकमात्र रास्ता बचा है.

पिता ने की शिकायत, जांच शुरू

बच्ची के पिता बालेश्वर भाटी ने इस मामले में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने अस्पताल पर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए गौतम बुद्ध नगर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को पत्र लिखा है. पुलिस ने CMO से एक जांच कमेटी बनाने को कहा है. इस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही अस्पताल के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.