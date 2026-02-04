Goregaon Lift Explosion: गोरेगांव में लिफ्ट में गैस भरे गुब्बारे फटने से हुआ भड़कता विस्फोट, सीसीटीवी में कैद हुआ दिल दहला देने वाला मंजर

Goregaon Balloon Blast

Gas-Filled Balloons Explode In Mumbai Residential Lift: मुंबई के गोरेगांव वेस्ट स्थित एक आवासीय इमारत की लिफ्ट में गैस भरे गुब्बारों के अचानक फटने से एक छोटे विस्फोट जैसी घटना घटी, जिसका भयानक वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ. घटना के समय लिफ्ट के अंदर तीन लोग थे, जो आग और धमाके के साथ भागते हुए बाहर निकले. पुलिस ने गुब्बारे बेचने वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया है और जांच जारी है. स्थानीय लोगों और अधिकारियों ने ऐसे खतरनाक सामानों के सामान उपयोग पर चेतावनी दी है. इस हादसे का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

क्या है पूरा मामला?

मिली जानकारी के अनुसार, लिफ्ट में एक युवक जन्मदिन समारोह के लिए गैस भरे गुब्बारे लेकर जा रहा था. जैसे ही लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ी, अचानक गुब्बारों में आग लग गई और जोरदार धमाके के साथ वे फट गए. पलभर में लिफ्ट के अंदर आग की लपटें और धुआं फैल गया.

बाल-बाल बचे लोग

घटना के समय लिफ्ट में मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा गए. हालांकि गनीमत रही कि लिफ्ट का दरवाजा समय रहते खुल गया और लोग तुरंत बाहर निकल आए. इस हादसे में एक युवक झुलस गया, जिसे इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस जांच में जुटी

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. शुरुआती जांच में सामने आया है कि गुब्बारों में ज्वलनशील गैस भरी हुई थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि बंद जगहों पर इस तरह की गैस से भरी वस्तुओं का इस्तेमाल न करें.

प्रशासन की चेतावनी

प्रशासन ने साफ कहा है कि लिफ्ट, बंद कमरों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर गैस भरे गुब्बारे जानलेवा साबित हो सकते हैं. थोड़ी सी चूक बड़े हादसे में बदल सकती है.