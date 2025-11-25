Leopard Spotted in Goregaon: मुंबई से सटे गोरेगांव में दिखाई दिया तेंदुआ, लोगों में मची दहशत, सीसीटीवी आया सामने: VIDEO

Leopard spotted in Goregaon (Credit-Instagram,news18lokmat)

Leopard Spotted in Goregaon: पुणे (Pune) के बाद अब मुंबई के गोरेगांव (Goregaon) में भी तेंदुए (Leopard) के दिखाई देने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई है. गोरेगांव के रिहायशी इलाके में तेंदुए के दिखाई देने लोग घबरा गए है.मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. न्यू डिंडोशी स्थित रॉयल हिल्स सोसायटी के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में देर रात एक तेंदुआ घूमता हुआ कैद हुआ, जिसके बाद इलाके के निवासी दहशत में हैं. यह इलाका संजय गांधी नेशनल पार्क के बिल्कुल नजदीक आता है.

इस घटना का वीडियो (Video) सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर news18lokmat नाम के हैंडल से शेयर किया गया है.

गोरेगांव में पहुंचा तेंदुआ

सुरक्षात्मक नेट लगाने के बावजूद रात में सोसायटी में घुस रहा तेंदुआ

स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले भी वन्यजीवों की आवाजाही रोकने के लिए सोसायटी के आसपास नेट लगाए गए थे, लेकिन इसके बावजूद तेंदुआ (Leopard) रात के समय परिसर में दाखिल हो रहा है. इस घटना ने बच्चों, बुजुर्गों और सुबह-शाम टहलने वालों में डर और भी बढ़ा दिया है.

विधायक ने वन विभाग से की कार्रवाई की मांग

तेंदुए की लगातार बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए क्षेत्र के विधायक सुनील प्रभु (MLA Sunil Prabhu) ने वन मंत्री गणेश नाईक को पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने कहा कि समय रहते कदम न उठाए गए तो किसी गंभीर घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता.