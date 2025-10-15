Ladki Bahin Yojana e-KYC Date Extended: लाडकी बहनों के लिए खुशखबरी! महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ई-केवाईसी की अंतिम तारीख 15 दिन बढ़ाई

(Photo Credits Twitter)

Ladki Bahin Yojana e-KYC Date Extended: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘लाडकी बहिन’ के लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है. महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे ने घोषणा की है कि राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लिए ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 15 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है.

मंत्री आदिती तटकरे ने बताया कि वर्तमान में रोजाना लगभग चार से पाँच लाख महिलाओं की e-KYC पड़ताल पूरी की जा रही है। अब तक 1.10 करोड़ से अधिक महिलाओं ने यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है. वहीं अन्य लाभार्थी महिलाएं भी e-KYC पूरी कर रही हैं.

इससे पहले e-KYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर थी

पहले पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए e-KYC की अंतिम तारीख 18 नवंबर थी. लेकिन सरकार के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र के उन जिलों में जहां बाढ़ आई है, वहां की महिलाओं को अपना e-KYC करवाने के लिए 15 दिन और अतिरिक्त समय मिल गया है.

e-KYC क्या है?