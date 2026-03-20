Gold Rate Today, March 20, 2026: आसमान पर पहुंचे सोने के दाम, दिल्ली-मुंबई सहित आपके शहर में क्या है 22K और 24K का भाव? जानें लेटेस्ट रेट्स
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pexels)

Gold Rate Today, March 20, 2026: भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में आई हालिया तेजी शुक्रवार, 20 मार्च की सुबह भी बरकरार रही. इस हफ्ते की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई को छूने के बाद आज कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं देखा गया और भाव स्थिर रहे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी डॉलर में आई गिरावट के कारण निवेशकों का रुझान 'सुरक्षित निवेश' के तौर पर सोने की तरफ बढ़ा है, जिससे घरेलू बाजार में कीमतें ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई हैं. दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, जोधपुर, जयपुर, श्रीनगर, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अहमदाबाद में आज, 19 मार्च को सोने का भाव देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच सोने की कीमतों में स्थिरता, जानें दिल्ली, मुंबई और आपके शहर में आज का ताजा भाव

महानगरों में सोने के भाव (प्रति 10 ग्राम)

देश की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,58,240 रुपये दर्ज की गई, जबकि गहनों के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,060 रुपये पर टिका हुआ है. देश के अन्य प्रमुख शहरों में भी स्थिति लगभग समान है.

प्रमुख शहरों की रेट लिस्ट (20 मार्च 2026):

शहर 24K सोना (प्रति 10 ग्राम) 22K सोना (प्रति 10 ग्राम)
दिल्ली ₹ 1,58,240 ₹ 1,45,060
मुंबई ₹ 1,58,090 ₹ 1,44,910
चेन्नई ₹ 1,59,810 ₹ 1,46,490
अहमदाबाद ₹ 1,57,460 ₹ 1,44,340
कोलकाता ₹ 1,58,090 ₹ 1,44,910
बेंगलुरु ₹ 1,58,090 ₹ 1,44,910
जयपुर ₹ 1,58,240 ₹ 1,45,060

(नोट: नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, लखनऊ और श्रीनगर में भी दिल्ली के समान ही भाव दर्ज किए गए हैं।)

वैश्विक बाजार में उछाल के कारण

सोने की कीमतों में इस भारी उछाल का प्राथमिक कारण मध्य पूर्व (Middle East) में बढ़ती अस्थिरता है. वैश्विक निवेशक अनिश्चितता के माहौल में अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने के लिए बुलियन (सोना-चांदी) में निवेश बढ़ा रहे हैं. इसके अलावा, अमेरिका से आए आर्थिक आंकड़े संकेत दे रहे हैं कि मुद्रास्फीति की रफ्तार कम हो रही है, जिससे इस बात की संभावना बढ़ गई है कि फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ाने पर रोक लगा सकता है. कम ब्याज दरों के माहौल में सोने जैसा 'नॉन-यील्डिंग' एसेट अधिक आकर्षक हो जाता है.

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू वायदा बाजार

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) ने 2,950 डॉलर प्रति औंस का स्तर पार कर लिया है. इसका सीधा असर भारतीय घरेलू बाजार पर भी दिख रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर अप्रैल डिलीवरी के लिए गोल्ड फ्यूचर्स रिकॉर्ड ऊंचाइयों पर ट्रेड कर रहा है, जिसका प्रभाव देश के विभिन्न शहरों के रिटेल रेट्स पर साफ नजर आ रहा है.