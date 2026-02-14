Gold Rate Today, February 14, 2026: दिल्ली-मुंबई समेत बड़े शहरों में गिरा सोने का दाम, जानें आज क्या है 22K और 24K सोने की कीमत

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

Gold Rate Today, February 14, 2026: वैश्विक सर्राफा बाजार में अस्थिरता के बीच शनिवार, 14 फरवरी 2026 को भारत (India) में सोने की कीमतों (Gold Rate) में मामूली गिरावट देखी गई है. मुनाफावसूली और अमेरिकी डॉलर (US Dollar) के मुकाबले रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण घरेलू स्तर पर सोने के दाम थोड़े नरम हुए हैं. हालांकि, कीमतों में इस मामूली कमी के बावजूद प्रमुख खुदरा केंद्रों में गहनों की मांग स्थिर बनी हुई है. बाजार के मौजूदा रुझानों के अनुसार, देश के अधिकांश बड़े बाजारों में 24 कैरेट (शुद्ध) सोना लगभग ₹1,56,146 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं, आभूषण बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले 22 कैरेट (मानक) सोने की कीमत ₹1,43,134 प्रति 10 ग्राम के आसपास बनी हुई है. विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक मूल्य आंदोलनों और निवेशकों की सावधानी के कारण यह मामूली सुधार (Correction) आया है. यह भी पढ़ें: Gold Rate Today, February 13: दिल्ली, मुंबई, चेन्नई समेत बड़े शहरों में 22K और 24K सोने के ताजा भाव, कीमतों में हल्की गिरावट

महानगरों और प्रमुख शहरों में सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

भारत के विभिन्न शहरों में स्थानीय टैक्स और चुंगी के कारण सोने की कीमतों में मामूली अंतर देखा जा सकता है:

शहर 22 कैरेट (स्टैंडर्ड) 24 कैरेट (शुद्ध) दिल्ली INR 1,43,284 INR 1,56,296 मुंबई INR 1,43,134 INR 1,56,146 चेन्नई INR 1,43,134 INR 1,56,146 कोलकाता INR 1,43,134 INR 1,56,146 बेंगलुरु INR 1,43,134 INR 1,56,146 हैदराबाद INR 1,43,134 INR 1,56,146 अहमदाबाद INR 1,43,134 INR 1,56,146 जयपुर INR 1,43,134 INR 1,56,146 लखनऊ INR 1,43,134 INR 1,56,146 भोपाल INR 1,43,134 INR 1,56,146 श्रीनगर INR 1,43,134 INR 1,56,146 जोधपुर INR 1,43,134 INR 1,56,146 नोएडा INR 1,43,134 INR 1,56,146 गाजियाबाद INR 1,43,134 INR 1,56,146 गुरुग्राम INR 1,43,134 INR 1,56,146

(नोट: ये कीमतें बाजार के विभिन्न स्रोतों पर आधारित अनुमानित औसत हैं और 14 फरवरी 2026 के भौतिक सोने की दरों को दर्शाती हैं.)

वायदा बाजार और निवेश का नजरिया

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने के अनुबंधों में सुस्त गति देखी गई. विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टिप्पणियों और वैश्विक आर्थिक आंकड़ों के कारण अल्पावधि में यह अस्थिरता जारी रह सकती है.

भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच सोना अभी भी एक सुरक्षित निवेश (Safe-haven asset) बना हुआ है. हालांकि, लंबी अवधि के लिए निवेश का नजरिया अभी भी सकारात्मक है. विशेषज्ञों की सलाह है कि बड़ी खरीदारी करने से पहले ग्राहकों को लाइव दरों और हॉलमार्क की शुद्धता की जांच अवश्य करनी चाहिए.